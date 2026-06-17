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Как хранить спортивный инвентарь в маленькой квартире

Если дома мало места, спортинвентарь быстро начинает мешать. Эта подборка поможет организовать хранение так, чтобы вещи не занимали лишнего пространства и всегда были под рукой.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Спортивный инвентарь
Компактное хранение спортинвентаря помогает освободить пространство и не мешает повседневной жизниИсточник: Freepik

Гантели под кроватью, коврик за шкафом, резинки в ящике — знакомая ситуация для небольшой квартиры. Проблема не в количестве вещей, а в отсутствии системы хранения.
Грамотно подобранные решения позволяют убрать инвентарь с глаз, освободить пространство и при этом не усложнять доступ к нему. В результате тренировки становятся регулярнее, а квартира — аккуратнее.

Используйте вертикальное пространство

В маленькой квартире главное правило — не расширяться в стороны, а «расти вверх». Стены часто остаются недооцененными, хотя именно они помогают освободить пол. Настенные держатели, крючки и рейлинги позволяют разместить коврики, эспандеры и скакалки компактно и удобно.

Такой подход особенно полезен для вещей, которыми вы пользуетесь часто. Когда коврик висит на стене, его не нужно доставать из глубины шкафа — это снижает барьер перед тренировкой и экономит время.

Крючки самоклеящиеся, 4 шт.

Крючки самоклеящиеся, 4 шт.

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Металлические крючки из нержавеющей стали выдерживают до 5 кг каждый. Для монтажа понадобится двусторонний скотч, который идет в комплекте. Изделие влагостойкое и подходит для кухонь и ванных комнат
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Подвесная полка на дверь

Подвесная полка на дверь

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Металлическая полка-органайзер на дверь со съемными корзинами. Подходит для установки на дверь толщиной от 1 до 4,5 см в кухне, спальне, прихожей, гардеробной или ванной комнате. Не требует сверления. Размеры (ШхГхВ): 43х16,5х106 см
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Выбирайте многофункциональную мебель

В небольшой квартире мебель должна работать на максимум. Банкетка с внутренним отделением или пуф с местом для хранения легко превращаются в скрытый «спорт-уголок». Внутри можно держать гантели, утяжелители или фитнес-резинки.

Плюс такого решения в том, что вещи не видны и не создают визуальный шум. При этом доступ к ним остается быстрым: открыл крышку — и все под рукой. Это особенно удобно, если вы тренируетесь дома регулярно.

Пуф-бокс Lucas

Пуф-бокс Lucas

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Пуф-бокс Lucas сочетает мягкое сиденье, вместительный ящик для хранения и дизайн в стиле винтажного чемодана. Компактная модель на деревянных ножках поможет поддерживать порядок в спальне или гостиной, а розовая текстильная обивка добавит интерьеру теплый акцент
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Пуф-бокс Soledad

Пуф-бокс Soledad

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Пуф-бокс Soledad совмещает компактное место для сидения и скрытый ящик для хранения. Джутовая отделка и натуральные оттенки хорошо впишутся в интерьер в стиле бохо или эко, а овальная форма поможет аккуратно организовать пространство в прихожей или спальне
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Разделите инвентарь по категориям

Когда все спортивные вещи лежат вместе, возникает ощущение хаоса. Гораздо удобнее разбить их на категории: отдельно аксессуары, отдельно тяжелый инвентарь, отдельно коврики и текстиль.

Для этого подойдут органайзеры, коробки или текстильные корзины. Они помогают быстро находить нужное и поддерживать порядок без лишних усилий. Даже простая система из двух-трех контейнеров уже заметно упрощает хранение.

Корзина для хранения инвентаря

Корзина для хранения инвентаря

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от 1950 ₽
Компактный и вместительный органайзер для спортивного инвентаря. Из прочной влагостойкой ткани Оксфорд, она подходит для использования дома и на улице. Металлические стержни создают устойчивый каркас, который сохраняет форму. Корзину легко складывать и переносить благодаря ручкам
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Используйте пространство под кроватью

Это одно из самых недооцененных мест в квартире. Под кроватью удобно хранить плоские и редко используемые вещи: коврики, диски, резинки или складные тренажеры.

Чтобы вещи не пылились и не терялись, лучше использовать специальные контейнеры на колесах или текстильные чехлы. Тогда все будет аккуратно сложено и легко доставаться при необходимости.

Скрывайте инвентарь в шкафу грамотно

Если вы храните все в шкафу, важно не просто сложить вещи, а продумать систему. Используйте вертикальные разделители, подвесные органайзеры и коробки. Это помогает задействовать каждый сантиметр пространства.

Такой подход особенно полезен для мелких аксессуаров: резинок, перчаток, массажных роликов. Они не теряются и не создают беспорядка, а значит, шкаф остается функциональным.

Хранение спортинвентаря в маленькой квартире — это не про компромиссы, а про грамотную организацию. Когда у каждой вещи есть свое место, пространство становится свободнее, а тренировки — проще и регулярнее. Попробуйте внедрить несколько решений из этой подборки и оцените, насколько удобнее станет повседневная жизнь.