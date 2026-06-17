Как хранить спортивный инвентарь в маленькой квартире

Гантели под кроватью, коврик за шкафом, резинки в ящике — знакомая ситуация для небольшой квартиры. Проблема не в количестве вещей, а в отсутствии системы хранения.

Грамотно подобранные решения позволяют убрать инвентарь с глаз, освободить пространство и при этом не усложнять доступ к нему. В результате тренировки становятся регулярнее, а квартира — аккуратнее.