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Губерниев выразил надежду на то, что Бузова скоро вернется к работе

Спортивный журналист пожелал телеведущей здоровья.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Известный комментатор и советник министра спорта России Дмитрий Губерниев выразил поддержку певице Ольге Бузовой и пожелал ей скорейшего восстановления.

Ранее сообщалось, что Бузова была госпитализирована после бытовой травмы, полученной в душе — она рассекла ногу и потеряла много крови. Знаменитости потребовалась срочная операция, которая продлилась три часа. Бузова сейчас находится в стационаре. После произошедшего телеведущая пожаловалась на сильную боль от шва.

«Желаю Ольге Бузовой всяческого здоровья. Она — молодец, надеюсь, скоро сможет вернуться к работе и продолжит радовать всех нас своими программами, песнями и ролями. Могу только посоветовать верить в лучшее и по традиции, как мы с Ольгой любим делать, читать “Малыш и Карлсон, который живет на крыше” для улучшения настроения и гормонального уровня. Все это в конечном счете приведет к восстановлению», — сказал Губерниев в беседе со Sport24.