В Орехово-Зуево состоится спортивно-вертолетное шоу

Летний фестиваль обещает насыщенную программу как для любителей авиации, активного отдыха и семейного досуга на свежем воздухе. Гостей ждут: вертолетный фристайл, Кубок депутата Государственной думы России по вертолетным гонкам в дисциплине Fender, воздушный футбол, подтягивания на лыже вертолета и другие зрелищные элементы, которые редко можно увидеть вживую.