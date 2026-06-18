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В Орехово-Зуево состоится спортивно-вертолетное шоу

1 августа на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуево состоится масштабное спортивно-вертолетное шоу, где зрителей ждут экстремальные активности и попытка установить Мировой рекорд Гиннесса.

Летний фестиваль обещает насыщенную программу как для любителей авиации, активного отдыха и семейного досуга на свежем воздухе. Гостей ждут: вертолетный фристайл, Кубок депутата Государственной думы России по вертолетным гонкам в дисциплине Fender, воздушный футбол, подтягивания на лыже вертолета и другие зрелищные элементы, которые редко можно увидеть вживую.

Мероприятие проведет популярный российский телеведущий, врач и пилот — Александр Мясников.

Кульминацией фестиваля станет попытка установить Мировой рекорд Гиннесса. Мастер спорта России и обладатель Кубка Мира по вертолетным гонкам Андрей Бараев попробует за 3 минуты снять максимальное количество крышек с бутылок с помощью обычной открывалки, закрепленной на полозе вертолета.

Попытка уже зарегистрирована представителями Книги рекордов Гиннесса и пройдет по международному регламенту с соблюдением требований организации.

Андрей Бараев — мастер спорта России и обладатель Кубка мира по вертолетным гонкам. Он является одним из двух пилотов в стране, выполняющих фристайл на вертолете Robinson R-44.

За плечами Андрея более 2000 часов налета и свыше 1000 часов в спорте. Пилот состоит в вертолетном поисково-спасательном отряде «Ангел» и участвует в операциях по поиску людей.

Билеты на шоу можно приобрести по ссылке: ticketscloud.org