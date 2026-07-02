Вещи из спортзала, которые стали базой гардероба

Современный ритм жизни требует удобства: много перемещений, работа за компьютером, прогулки и поездки. Обычная одежда не всегда справляется с этим набором задач, а спортивные вещи — как раз про свободу движений и практичность. При этом они выглядят достаточно нейтрально, чтобы вписаться в повседневный стиль. Ниже — вещи, которые чаще всего выбирают даже те, кто не тренируется.