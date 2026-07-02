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Вещи из спортзала, которые стали базой гардероба

Подборка подойдет тем, кто ценит комфорт в повседневной жизни, но не планирует проводить часы в спортзале.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка в спортивной одежде
Спортивная одежда давно вышла за пределы зала и стала частью повседневного гардеробаИсточник: Unsplash

Современный ритм жизни требует удобства: много перемещений, работа за компьютером, прогулки и поездки. Обычная одежда не всегда справляется с этим набором задач, а спортивные вещи — как раз про свободу движений и практичность. При этом они выглядят достаточно нейтрально, чтобы вписаться в повседневный стиль. Ниже — вещи, которые чаще всего выбирают даже те, кто не тренируется.

Худи и толстовки

Худи стало универсальной верхней частью для прохладной погоды. Его выбирают за мягкость ткани, свободный крой и возможность быстро собрать образ без лишних усилий. В отличие от классических свитеров, оно не сковывает движения и подходит для длительных прогулок, поездок и работы в неформальной обстановке.

Практичность особенно заметна в деталях: капюшон заменяет головной убор, карман-кенгуру удобен для мелочей, а плотный трикотаж сохраняет тепло. В повседневной жизни это вещь, которая легко комбинируется с джинсами, брюками и даже пальто.

Толстовка мужская

Толстовка мужская

Athlex
от 5500 ₽
Мужская толстовка свободного кроя подходит для повседневной носки и спортивного стиля. Модель дополнена капюшоном, молнией и двумя боковыми карманами. Смесовый материал сочетает хлопок и полиэстер, поэтому ткань приятна на ощупь и практична в уходе
Где купить
Athlex
Худи

Худи

Befree
от 3599 ₽
Красная худи на молнии выполнена из мягкого материала на основе модала. Свободный силуэт оверсайз, высокий воротник-стойка, белые контрастные лампасы и объемные рукава создают спортивный образ в духе ретро
Где купить
Befree

Легинсы и спортивные брюки

Легинсы давно вышли за пределы фитнеса и стали альтернативой джинсам. Их выбирают за эластичность и комфорт при длительном ношении. Они не давят, не ограничивают движения и подходят для активного дня, особенно если приходится много ходить.

Спортивные брюки свободного кроя — еще один популярный вариант. Они выглядят более нейтрально, чем легинсы, и подходят для повседневных образов. Современные модели делают из плотных тканей, которые держат форму и выглядят аккуратно.

Легинсы

Легинсы

Decathlon
от 1913 ₽
Теплые тайтсы для бега и активных прогулок удерживают комфортное тепло до -5 °C за счет изнанки с ворсом. Эластичная ткань тянется и выводит влагу, широкая талия со шнурком фиксирует посадку, задний карман на молнии подходит для ключей или небольшого смартфона
Где купить
Ozon
Брюки джоггеры

Брюки джоггеры

Demix
от 2600 ₽
Женские джоггеры — это удобные и практичные брюки для повседневной носки и активного отдыха. Модель выполнена из смеси хлопка и полиэстера, что обеспечивает мягкость и прочность. Свободный крой и регулируемый пояс создают комфортную посадку
Где купить
Ozon Wildberries

Кроссовки для повседневной носки

Кроссовки стали основой городской обуви. Их выбирают не только за внешний вид, но и за комфорт при ходьбе. Амортизация снижает нагрузку на стопу, что особенно важно при длительных прогулках или работе на ногах.

Еще один плюс — универсальность. Современные модели легко сочетаются с разной одеждой: от джинсов до более строгих комплектов. Это делает их практичным решением для тех, кто не хочет менять обувь в течение дня.

Кроссовки с амортизацией

Кроссовки с амортизацией

HOKA
от 3800 ₽
Модель для тех, кто ценит надежную амортизацию и комфорт в спокойном темпе. Плотная пена подошвы гасит вибрации, а скругленная форма обеспечивает плавность хода. А мягкий верх и набивка — комфорт
Где купить
Lamoda Яндекс Маркет Ozon
Кроссовки CLASSIC AZ

Кроссовки CLASSIC AZ

Reebok
от 5751 ₽
Ретро-кроссовки в светло-сиреневом оттенке с мягкими замшевыми накладками, гладкими текстильными вставками и контрастной черной подошвой. Узкий беговой силуэт из архивов 70-х выглядит легко и аккуратно, без лишнего объема
Где купить
Lamoda

Спортивные футболки и базовые топы

Футболки из спортивных тканей часто удобнее обычных хлопковых. Они лучше отводят влагу, быстрее сохнут и сохраняют форму даже после частых стирок. Это особенно заметно в жаркую погоду или при активном дне.

Такие вещи подходят не только для тренировок, но и для повседневной носки. Они выглядят аккуратно, не мнутся и не требуют сложного ухода. В гардеробе это базовый элемент, который легко комбинировать с любыми вещами.

Топ спортивный

Топ спортивный

Bodycore
от 3000 ₽
Топ создан для комфортных тренировок и активного образа жизни. Он выполнен из мягкой эластичной ткани с антибактериальной обработкой. Вставки из сетки обеспечивают дополнительную вентиляцию. Модель удобно надевается благодаря молнии. Подходит для фитнеса, йоги и других видов активности
Где купить
Ozon
Футболка базовая

Футболка базовая

Befree
от 999 ₽
Универсальная базовая футболка отлично впишется в повседневный гардероб. Она выполнена из 100% хлопковой ткани, плотный материал не просвечивает. Футболка свободного кроя в размере оверсайз подходит для прогулочных и домашних образов
Где купить
Befree

Ветровки и легкие куртки

Легкие спортивные куртки удобны для переменчивой погоды. Они защищают от ветра и небольшого дождя, при этом занимают минимум места и легко складываются. Это хороший вариант для города и поездок.

Такие вещи часто выбирают за их практичность: они не перегревают, быстро сохнут и подходят для многослойных образов. В повседневной жизни это альтернатива более тяжелой верхней одежде.

Олимпийка мужская

Олимпийка мужская

MOOCIE
от 3000 ₽
Олимпийка выполнена в стиле ретро с элементами Y2K и современного дизайна. Свободный силуэт обеспечивает комфорт и актуальный внешний вид. Модель подходит для повседневной носки и создания стильных образов. Лёгкий материал делает её удобной в межсезонье
Где купить
Wildberries
Ветровка

Ветровка

Loom
от 3999 ₽
Розовая ветровка свободного кроя из нейлона со спандексом. Модель дополнена воротником-стойкой, застежкой на молнию, двумя внешними карманами и эластичным низом
Где купить
Lamoda
Олимпийка женская

Олимпийка женская

Roksport
от 4000 ₽
Стильная оверсайз-олимпийка в духе 90-х и Y2K сочетает в себе комфорт и актуальный уличный дизайн. Модель выполнена из прочного полиэстера с сетчатой подкладкой, что обеспечивает хорошую вентиляцию и защиту от ветра. Универсальный крой подходит для разных типов фигуры
Где купить
Ozon Wildberries

Спортивная одежда стала частью повседневного гардероба не случайно. Она решает главную задачу — делает жизнь комфортнее без лишних усилий. Правильно подобранные вещи легко вписываются в обычные образы и помогают чувствовать себя свободно в течение дня. Попробуйте добавить несколько таких элементов в гардероб и оцените, насколько проще станет собирать удобные и практичные комплекты.