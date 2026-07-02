Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортивная одежда, которая визуально стройнит: что действительно работает

Если хочется чувствовать себя увереннее на тренировках, стоит обратить внимание не только на упражнения, но и на спортивную одежду.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка в спортивной одежде
Правильно подобранная спортивная одежда помогает чувствовать себя увереннее и делает силуэт визуально более гармоничнымИсточник: Freepik

Многие считают, что стройнее делает только похудение, однако большое значение имеют крой, посадка, материал и даже расположение швов. Правильно подобранные вещи помогают подчеркнуть достоинства фигуры, скрыть нюансы и сделать силуэт визуально более гармоничным.

Почему спортивная одежда влияет на восприятие фигуры

Одни модели визуально вытягивают силуэт, а другие, наоборот, добавляют объем там, где он не нужен. При этом выбирать спортивную одежду нужно не ради маскировки фигуры, а ради комфорта и уверенности. Если вещи хорошо сидят, не сковывают движения и подходят именно вашему типу телосложения, тренироваться становится намного приятнее.

Выбирайте одежду по размеру, а не на размер меньше

Желание купить легинсы или футболку меньшего размера кажется логичным, если хочется выглядеть стройнее. На практике слишком тесная одежда только подчеркивает складки, передавливает тело и делает силуэт менее аккуратным. Гораздо выигрышнее выглядит форма, которая мягко повторяет контуры фигуры, но не впивается в кожу.

Слишком свободная одежда тоже не всегда идет на пользу. Объемные футболки и широкие штаны могут скрыть талию и сделать фигуру массивнее. Лучше выбирать модели с умеренно свободной посадкой, которые сохраняют пропорции тела.

Футболка

Футболка

Reebok
от 2999 ₽
Белая спортивная футболка выполнена из тонкого трикотажа с полиэстером и эластаном. Модель дополнена круглым вырезом, короткими рукавами и небольшим логотипом на груди
Где купить
Lamoda
Леггинсы-капри из микрофибры

Леггинсы-капри из микрофибры

Belle you
от 4200 ₽
Спортивные леггинсы-капри из эластичной микрофибры подходят для тренировок разной интенсивности. Высокая посадка и двойной пояс помогают добиться комфортной посадки по фигуре. Материал хорошо тянется, быстро высыхает и сохраняет форму после стирки
Где купить
Belle you

Делайте ставку на высокую посадку

Легинсы и шорты с высокой талией давно стали стандартом современной спортивной одежды. Такая посадка визуально удлиняет ноги, делает линию талии более выраженной и помогает создать пропорциональный силуэт.

Кроме эстетики есть и практическая польза. Высокий пояс меньше сползает во время приседаний, выпадов и растяжки, поэтому не приходится постоянно поправлять одежду. Особенно заметна разница во время интенсивных тренировок.

Легинсы спортивные женские

Легинсы спортивные женские

Mark Formelle
от 1200 ₽
Спортивные легинсы с высокой посадкой подходят для тренировок, прогулок и активного отдыха. Облегающий крой повторяет контуры тела и не ограничивает движения. Модель выполнена без боковых швов, поэтому одежда комфортно ощущается во время носки. Эластичный пояс мягко фиксируется на талии
Где купить
Mark Formelle
Шорты-велосипедки спортивные в рубчик с надписью

Шорты-велосипедки спортивные в рубчик с надписью

Befree
от 800 ₽
Спортивные шорты-велосипедки из эластичной ткани в рубчик подходят для тренировок и повседневной носки. Высокая посадка создает комфортную посадку и хорошо сочетается с разными вариантами верха. Широкий пояс с надписью мягко фиксируется на талии и не вызывает дискомфорта
Где купить
Befree

Темные оттенки работают, но не ограничивайтесь только черным

Черный действительно визуально уменьшает объем, однако это далеко не единственный удачный вариант. Темно-синий, графитовый, глубокий зеленый, шоколадный и бордовый тоже делают силуэт более собранным, при этом образ выглядит интереснее.

Если хочется добавить яркости, используйте цвет как акцент. Например, темные легинсы можно сочетать с яркой спортивной курткой, топом или кроссовками. Такой прием помогает отвлечь внимание от зон, которые хочется сделать менее заметными.

Шорты спортивные с лампасами

Шорты спортивные с лампасами

Befree
от 1000 ₽
Спортивные шорты свободного кроя подходят для повседневной носки, прогулок и тренировок. Гладкая ткань приятно ощущается на коже и помогает сохранить комфорт в течение дня. Средняя посадка, пояс на завязках и карманы делают модель практичной
Где купить
Befree

Обращайте внимание на расположение швов и вставок

Многие спортивные бренды используют специальные линии кроя, которые визуально корректируют фигуру. Вертикальные швы делают ноги длиннее, а боковые темные вставки создают эффект более узких бедер.

Стоит избегать крупных горизонтальных полос, массивных карманов по бокам и больших принтов на проблемных зонах. Они могут нарушить пропорции и сделать фигуру визуально шире.

Выбирайте плотные материалы

Тонкая ткань нередко просвечивает при наклонах и подчеркивает каждую неровность тела. Намного аккуратнее смотрятся плотные эластичные материалы, которые хорошо держат форму и сохраняют внешний вид даже после множества стирок.

При этом ткань должна оставаться воздухопроницаемой и быстро отводить влагу. Тогда заниматься будет комфортно даже во время интенсивной тренировки.

Комплект женский спортивный (топ, велосипедки)

Комплект женский спортивный (топ, велосипедки)

Mark Formelle
от 900 ₽
Спортивный комплект включает облегающий топ и велосипедки, которые подходят для тренировок и активного отдыха. Мягкая трикотажная ткань на основе хлопка приятно ощущается во время носки. Жаккардовая эластичная тесьма добавляет аккуратный акцент и помогает сохранить удобную посадку
Где купить
Mark Formelle
Топ спортивный

Топ спортивный

Belle you
от 3000 ₽
Спортивный топ мягко прилегает к телу и подходит для разных видов тренировок. Подкладка и съемные чашки делают посадку более комфортной. Эластичный материал хорошо тянется и сохраняет форму. Рельефные швы дополняют лаконичный дизайн. Топ легко комбинируется с легинсами и шортами
Где купить
Belle you

Подберите верх правильной длины

Слишком короткий топ подходит далеко не всем, а длинная футболка до середины бедра может визуально укоротить ноги. Универсальным вариантом считается верх, который заканчивается примерно на уровне тазовых костей.

Если хочется подчеркнуть талию, обратите внимание на слегка приталенные модели или укороченные футболки в сочетании с легинсами высокой посадки. Такой комплект выглядит сбалансированно и подходит большинству типов фигуры.

Не забывайте про спортивный бюстгальтер

Хорошая поддержка груди влияет не только на комфорт во время занятий. Когда верх сидит правильно, улучшается осанка, плечи расправляются, а силуэт выглядит более подтянутым.

Подбирать спортивный бюстгальтер стоит по уровню нагрузки. Для йоги достаточно легкой поддержки, а для бега или прыжковых тренировок лучше выбирать модели с высокой степенью фиксации.

Дополните образ обувью и аксессуарами

Даже удачно подобранная одежда не сможет полностью раскрыть свой потенциал без подходящей обуви. Кроссовки с правильной посадкой помогают держать осанку, делают движения увереннее и завершают спортивный образ.

Из аксессуаров пригодятся спортивная сумка, бутылка для воды, повязка на голову или фитнес-перчатки. Они делают тренировки комфортнее и помогают поддерживать аккуратный внешний вид.

Кроссовки CLASSIC AZ

Кроссовки CLASSIC AZ

Reebok
от 5751 ₽
Ретро-кроссовки в светло-сиреневом оттенке с мягкими замшевыми накладками, гладкими текстильными вставками и контрастной черной подошвой. Узкий беговой силуэт из архивов 70-х выглядит легко и аккуратно, без лишнего объема
Где купить
Lamoda
Сумка спортивная женская

Сумка спортивная женская

ForHome
от 1600 ₽
Спортивная сумка подходит для фитнеса, бассейна и поездок налегке. Компактные размеры позволяют взять с собой все необходимое для тренировки. Отдельный карман для обуви и внутренние отделения помогают удобно распределить вещи. Водоотталкивающий материал легко очищается
Где купить
Ozon Wildberries
Умная бутылка для воды

Умная бутылка для воды

LARQ
от 10000 ₽
Умная бутылка Larq PureVis оснащена системой самоочистки с ультрафиолетовыми светодиодами, которые уничтожают микробы и предотвращают появление неприятного запаха. Бутылка изготовлена из нержавеющей стали и сохраняет температуру напитков до 24 часов. Объем — 500 мл
Где купить

Чтобы спортивная одежда помогала выглядеть стройнее, не нужны сложные модные приемы. Достаточно подобрать правильный размер, обратить внимание на посадку, ткань, крой и цветовую гамму. В сочетании с удобной обувью и подходящими аксессуарами такой комплект поможет чувствовать себя увереннее на каждой тренировке и получать от занятий еще больше удовольствия.