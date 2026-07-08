Что надеть на тренировку в жару: спортивная одежда, которая помогает не перегреваться

Во время тренировок в жаркую погоду организм тратит больше сил на охлаждение, поэтому неправильно подобранная одежда может быстрее привести к усталости и ощущению дискомфорта. Плотные ткани, тесный крой и материалы, которые плохо отводят влагу, мешают заниматься в привычном темпе.
1. Выбирайте футболки из дышащих материалов вместо хлопка
Хлопковая футболка кажется удобным вариантом для жары, но во время активной тренировки она быстро впитывает пот и становится тяжелее. Влажная ткань хуже отводит тепло от тела, может натирать кожу и создавать ощущение липкости.
Для спорта в жаркую погоду лучше подходят футболки из синтетических спортивных материалов — полиэстера с технологиями быстрого высыхания, сетчатыми вставками или перфорацией. Такие модели легче справляются с влагой: пот быстрее распределяется по поверхности ткани и испаряется, поэтому заниматься становится комфортнее даже при высокой температуре.
Футболка базовая
При выборе футболки стоит обратить внимание на плотность материала и посадку. Слишком облегающая модель может ограничивать движение и усиливать ощущение жары, поэтому для бега, фитнеса или занятий на открытом воздухе часто удобнее варианты со свободным кроем.
Хорошая летняя футболка должна почти не ощущаться на теле, не собираться складками при движении и сохранять форму после многочисленных стирок. Для регулярных тренировок лучше иметь несколько таких моделей, чтобы не использовать одну вещь несколько дней подряд после интенсивных занятий.
2. Используйте спортивные шорты вместо брюк и лосин
В жару ноги активно участвуют в терморегуляции, поэтому лишние слои одежды могут создавать дополнительный дискомфорт. Длинные спортивные штаны подходят для прохладной погоды, но летом чаще становятся причиной перегрева во время активных упражнений.
Для тренировок на улице, в зале или дома удобнее выбирать легкие шорты из эластичных материалов. Они не мешают выполнять приседания, выпады, растяжку и другие упражнения, а также помогают сохранять свободу движений.
Шорты-баллоны спортивные
Шорты спортивные атласные с лампасами
При выборе модели важно учитывать длину и посадку. Слишком короткие шорты могут натирать во время бега или интенсивных занятий, а слишком свободные — мешать при движении. Универсальный вариант — модели средней длины, которые подходят для разных видов активности.
Для тренировок на улице также стоит учитывать наличие карманов. Небольшой карман на молнии пригодится для ключей или других мелочей, чтобы не брать с собой лишние вещи.
3. Отдавайте предпочтение спортивному белью, которое помогает коже оставаться сухой
Обычное белье из хлопка не всегда подходит для тренировок в жару. При активных движениях оно может задерживать влагу, натирать кожу и становиться причиной раздражения.
Спортивное белье создают из эластичных материалов, которые лучше повторяют движения тела и быстрее высыхают. Для женщин особенно важно правильно подобрать спортивный топ: он должен поддерживать грудь, но не создавать лишнего давления и ощущения тесноты.
Топ спортивный
Топ спортивный
Хорошая модель для жары отличается плоскими швами или минимальным количеством жестких элементов. Это снижает риск натирания во время длительной прогулки, пробежки или группового занятия.
Также стоит учитывать интенсивность тренировки. Для йоги и спокойного фитнеса подойдет легкая поддержка, а для бега, прыжков и активных тренировок лучше выбирать модели с более надежной фиксацией.
4. Выбирайте спортивные носки, которые помогают отводить влагу
О носках часто забывают при подготовке к летним тренировкам, хотя именно они сильно влияют на комфорт ног. В жаркую погоду стопы потеют активнее, а обычные хлопковые носки могут быстро намокать, из-за чего повышается риск появления натираний и неприятных ощущений.
Для занятий спортом лучше выбирать специальные носки из синтетических волокон с добавлением эластана. Они плотнее прилегают к стопе, не сползают во время движения и быстрее высыхают после интенсивной нагрузки. Некоторые модели имеют сетчатые зоны в местах, где чаще всего скапливается тепло, например на верхней части стопы.
Спортивные носки
При выборе носков стоит учитывать вид активности. Для пробежек подойдут модели с дополнительной поддержкой в области свода стопы и усилением в местах наибольшего трения. Для тренировок в зале можно выбрать более тонкие варианты, которые хорошо сочетаются с легкой спортивной обувью.
Также важно подобрать правильный размер. Слишком свободные носки будут собираться складками, а слишком тесные могут нарушать комфорт во время длительных занятий. Хорошая спортивная модель практически не ощущается на ноге и помогает сохранить сухость даже при активной нагрузке.
5. Не надевайте слишком плотную одежду для тренировок на улице
В жаркую погоду многие выбирают облегающую одежду, считая, что она лучше подходит для спорта. Однако слишком плотная посадка может мешать свободной циркуляции воздуха между телом и тканью, из-за чего ощущение жары становится сильнее.
Для тренировок на свежем воздухе лучше подходят вещи с комфортной посадкой: футболки, майки и шорты, которые повторяют движения, но не сдавливают тело. Небольшое пространство между кожей и тканью помогает воздуху циркулировать и делает занятия приятнее.
Майка
Комплект женский спортивный (топ, велосипедки)
При этом полностью отказываться от облегающих моделей не всегда нужно. Компрессионная одежда может быть удобной для некоторых видов спорта, если она выполнена из качественного материала и рассчитана на интенсивную нагрузку. Главное — выбирать вещи по назначению, а не только по внешнему виду.
Для спокойных тренировок, прогулок или занятий на открытом воздухе летом чаще подходят легкие свободные модели. Они универсальны, проще в уходе и подходят для разных сценариев использования.
6. Используйте головной убор для тренировок под открытым небом
При занятиях на солнце важно защищать не только кожу, но и голову от прямого воздействия жары. Длительная тренировка без головного убора может сделать нагрузку тяжелее: быстрее появляется усталость, становится сложнее сохранять комфортный темп.
Для бега, ходьбы, велопрогулок и тренировок на площадке подойдут легкие спортивные кепки или козырьки. Лучше выбирать модели из материалов, которые быстро сохнут и имеют вентиляционные вставки. Они помогают уменьшить нагрев головы и защищают глаза от яркого солнца.
Бейсболка
Козырёк-бейсболка
При выборе головного убора важно обратить внимание на посадку. Кепка не должна сильно давить на виски или мешать движениям. Регулируемый размер позволит удобно использовать ее во время разных активностей.
Для особенно жаркой погоды можно выбирать модели со светоотражающими элементами или светлыми тканями, которые меньше нагреваются на солнце. Такой аксессуар пригодится не только спортсменам, но и тем, кто много гуляет летом.
7. Дополняйте спортивную одежду аксессуарами, которые помогают сохранять комфорт
Даже самая легкая форма не всегда решает проблему жары полностью. Во время длительных тренировок полезно использовать дополнительные аксессуары: бутылку для воды, полотенце из микрофибры или спортивную повязку на голову.
Например, компактная бутылка для воды помогает поддерживать привычный питьевой режим во время занятий. Полотенце из быстросохнущей ткани удобно брать на пробежку или в зал: оно занимает мало места и быстро готово к повторному использованию.
Бутылка для воды
Полотенце спортивное
Для активностей на улице пригодятся легкие аксессуары, которые не создают дополнительной нагрузки. Вместо тяжелых сумок лучше выбирать небольшие поясные сумки или рюкзаки с вентиляцией спины, если нужно взять с собой телефон, ключи и воду.
Главный принцип летней экипировки — не перегружать себя лишними вещами. Каждый аксессуар должен решать конкретную задачу: помогать контролировать влагу, защищать от солнца или делать тренировку удобнее.