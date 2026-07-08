Что надеть на тренировку в жару: спортивная одежда, которая помогает не перегреваться

При этом полностью отказываться от облегающих моделей не всегда нужно. Компрессионная одежда может быть удобной для некоторых видов спорта, если она выполнена из качественного материала и рассчитана на интенсивную нагрузку. Главное — выбирать вещи по назначению, а не только по внешнему виду.