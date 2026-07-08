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Как понять, что спортивную обувь пора менять: 6 признаков износа, которые нельзя игнорировать

Если кроссовки потеряли свои свойства, это может отражаться на ощущениях после занятий и качестве выполнения упражнений.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Спортивные кроссовки
Изношенная подошва и потертая форма кроссовок могут подсказать, что привычную пару пора заменить на новуюИсточник: Freepik.com

Многие продолжают использовать спортивную обувь до тех пор, пока она буквально не износится внешне. Однако кроссовки могут перестать выполнять свои функции намного раньше: подошва становится менее упругой, фиксация стопы ухудшается, а материалы теряют форму. Особенно важно следить за состоянием обуви тем, кто регулярно бегает, занимается фитнесом, ходит в зал или выполняет активные тренировки несколько раз в неделю.

1. Подошва стала гладкой или появились заметные повреждения

Первое, на что стоит обратить внимание, — состояние подошвы. Если протектор стерся, появились трещины или поверхность стала заметно более гладкой, обувь хуже сцепляется с покрытием. Это особенно важно во время бега, функциональных тренировок и занятий в зале, где нужна уверенная опора при резких движениях.

Даже если верх кроссовок выглядит аккуратно, изношенная подошва уже не дает прежнего уровня комфорта. При выборе новой пары стоит учитывать тип покрытия: для улицы подойдут модели с более выраженным протектором, а для тренировок в помещении — варианты с устойчивой нескользящей подошвой.

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2. Кроссовки потеряли амортизацию и стали жесткими

Амортизация постепенно уменьшается даже у качественной спортивной обуви. Материалы в промежуточной подошве сминаются под постоянной нагрузкой, поэтому со временем шаги могут ощущаться более жесткими, а после тренировок чаще появляется усталость в ногах.

Понять это можно по ощущениям: если привычная пара стала менее удобной, чем раньше, стопы быстрее устают, а приземления кажутся более жесткими, вероятно, обувь уже не справляется со своей задачей. Новые кроссовки с подходящей системой амортизации помогают сделать тренировки комфортнее и лучше адаптировать обувь под нагрузку.

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Кроссовки с амортизацией

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3. Форма кроссовок изменилась и перестала поддерживать стопу

Со временем спортивная обувь принимает форму ноги и деформируется. Это нормально после длительного использования, но сильные изменения могут влиять на положение стопы во время движения. Например, пятка может начать заваливаться внутрь или наружу, а боковые части — терять первоначальную жесткость.

Особенно внимательно стоит проверять состояние обуви тем, у кого тренировки связаны с прыжками, приседаниями или быстрыми перемещениями. Для таких нагрузок важна стабильная фиксация, поэтому новую пару лучше выбирать с учетом вида спорта, а не только по внешнему виду.

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4. На обуви появились следы сильного износа внутри

Многие смотрят только на внешний вид кроссовок, но внутренние повреждения не менее важны. Протертая стелька, продавленная область пятки или потерявшая форму внутренняя часть могут создавать дискомфорт и менять распределение нагрузки.

Если обувь натирает там, где раньше была удобной, или стопа стала сильнее двигаться внутри кроссовка, это повод пересмотреть выбор пары. Иногда проблему можно временно решить заменой стельки, но при серьезном износе лучше подобрать новую обувь.

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5. Кроссовки больше не подходят под ваши тренировки

Еще одна причина заменить спортивную обувь — изменение режима занятий. Пара, которая подходила для прогулок и легких тренировок, может оказаться неудобной после перехода к бегу, силовым упражнениям или более интенсивным нагрузкам.

Например, беговые модели рассчитаны на повторяющиеся движения вперед, а обувь для зала должна лучше поддерживать стопу при боковых перемещениях и работе с весом. Если формат тренировок изменился, лучше подобрать модель под новые задачи.

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6. Появились неприятные ощущения во время и после занятий

Иногда главный сигнал к замене обуви — не внешний вид, а собственные ощущения. Если после тренировок начали чаще уставать стопы, появились дискомфорт в области пяток или ощущение недостаточной поддержки, причина может быть в изношенной паре.

Не стоит ждать, пока обувь станет полностью непригодной. Регулярная оценка состояния кроссовок помогает вовремя заменить их и сохранить привычный уровень комфорта во время занятий.

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Спортивная обувь напрямую влияет на комфорт тренировок, поэтому ждать полного разрушения кроссовок не стоит. Стертая подошва, потеря амортизации, изменение формы и неприятные ощущения во время занятий — сигналы, которые помогают вовремя заметить необходимость замены.