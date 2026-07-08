Как понять, что спортивную обувь пора менять: 6 признаков износа, которые нельзя игнорировать

Многие продолжают использовать спортивную обувь до тех пор, пока она буквально не износится внешне. Однако кроссовки могут перестать выполнять свои функции намного раньше: подошва становится менее упругой, фиксация стопы ухудшается, а материалы теряют форму. Особенно важно следить за состоянием обуви тем, кто регулярно бегает, занимается фитнесом, ходит в зал или выполняет активные тренировки несколько раз в неделю.