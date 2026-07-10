Базовый спортивный гардероб: 7 вещей, которых хватит большинству новичков

Новички часто совершают одну и ту же ошибку: покупают много красивой экипировки, которая позже остается на полке. На практике для комфортных тренировок достаточно нескольких универсальных вещей, которые подходят для большинства видов активности. Такой подход помогает сэкономить деньги, избежать лишних покупок и сделать занятия действительно удобными.
1. Футболка из влагоотводящей ткани
Первое, на чем не стоит экономить, — качественная спортивная футболка. В отличие от обычного хлопка, современные синтетические материалы быстрее испаряют влагу, поэтому одежда остается легче даже во время интенсивной тренировки. Это особенно заметно летом или при занятиях в зале.
Лучше выбирать свободную или умеренно облегающую модель без грубых швов. Одной футболки может быть недостаточно, если вы занимаетесь несколько раз в неделю, поэтому разумно сразу приобрести две модели и использовать их по очереди.
Футболка из модала
Футболка базовая
2. Удобные спортивные шорты или легинсы
Низ одежды стоит выбирать исходя из вида тренировок. Для фитнеса, силовых упражнений и йоги многим удобнее легинсы, а для бега, игровых видов спорта и домашних занятий часто подходят легкие шорты.
Главное — чтобы одежда не ограничивала движения, не сползала во время приседаний и выпадов и не натирала кожу. Хорошая посадка намного важнее модного дизайна.
Легинсы спортивные женские
Шорты спортивные хлопковые с лампасами
3. Кроссовки, подходящие именно для ваших тренировок
Покупка универсальных кроссовок кажется удобным решением, но разные виды активности предъявляют разные требования к обуви. Для силовых тренировок важна устойчивая подошва, для пробежек — хорошая амортизация, а для ходьбы — комфорт при длительном использовании.
Если бюджет ограничен, стоит выбирать универсальные тренировочные кроссовки, а не специализированную модель для конкретного вида спорта. Такой вариант подойдет большинству начинающих и прослужит достаточно долго.
Кроссовки для бега
Кроссовки
4. Спортивные носки
Многие недооценивают влияние носков на комфорт тренировки. Обычные хлопковые модели быстро намокают, собираются складками внутри обуви и могут стать причиной мозолей.
Спортивные носки плотнее фиксируются на стопе, лучше отводят влагу и дольше сохраняют форму после стирки. Это небольшая покупка, которая заметно повышает комфорт даже при коротких тренировках.
Спортивные носки
Компрессионные носки
5. Спортивное белье
Во время активных движений обычное белье может натирать кожу или смещаться. Именно поэтому многие производители выпускают модели специально для тренировок.
Женщинам особенно важно подобрать спортивный топ с подходящим уровнем поддержки. Мужчинам тоже стоит обратить внимание на спортивное белье из эластичных материалов, которое не ограничивает движения.
Топ спортивный
Комплект спортивный женский (топ, шорты)
6. Легкая спортивная кофта или худи
После тренировки мышцы постепенно остывают, особенно если приходится возвращаться домой пешком или ждать транспорт. Легкая кофта помогает сохранить комфортную температуру тела.
Лучше выбирать модели на молнии или из тонкого материала. Их удобно быстро снять перед тренировкой и снова надеть после окончания занятий.
Толстовка мужская
Худи
7. Ветровка для занятий на улице
Если вы планируете бегать или заниматься на спортивной площадке, ветровка пригодится даже летом. Она защищает от прохладного ветра и небольшого дождя, при этом практически не занимает места в сумке.
Желательно выбирать модели с вентиляционными вставками и небольшим весом. Такая одежда подходит не только для спорта, но и для прогулок.
Олимпийка мужская
Ветровка женская
Что можно смело купить позже
Некоторые спортивные товары выглядят привлекательно, но новичку редко нужны в первые месяцы занятий. К ним относятся дорогие компрессионные комплекты, несколько пар специализированных кроссовок, профессиональная экипировка для соревнований и большое количество спортивной одежды разных цветов.
Сначала лучше понять собственный режим тренировок. Через два-три месяца станет ясно, какие вещи используются чаще всего, а какие остаются без дела. Тогда новые покупки будут действительно полезными.
Еще один разумный подход — выбирать универсальные модели нейтральных цветов. Их легче сочетать между собой, поэтому даже небольшой гардероб получится функциональным и практичным.