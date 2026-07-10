Базовый спортивный гардероб: 7 вещей, которых хватит большинству новичков

Новички часто совершают одну и ту же ошибку: покупают много красивой экипировки, которая позже остается на полке. На практике для комфортных тренировок достаточно нескольких универсальных вещей, которые подходят для большинства видов активности. Такой подход помогает сэкономить деньги, избежать лишних покупок и сделать занятия действительно удобными.