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Базовый спортивный гардероб: 7 вещей, которых хватит большинству новичков

Начинать тренировки проще, когда одежда не отвлекает и не создает дискомфорт. Эта подборка поможет собрать спортивный гардероб без лишних покупок.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка в спортивной одежде
Продуманный спортивный гардероб помогает сосредоточиться на тренировках, а не на неудобной одеждеИсточник: Freepik.com

Новички часто совершают одну и ту же ошибку: покупают много красивой экипировки, которая позже остается на полке. На практике для комфортных тренировок достаточно нескольких универсальных вещей, которые подходят для большинства видов активности. Такой подход помогает сэкономить деньги, избежать лишних покупок и сделать занятия действительно удобными.

1. Футболка из влагоотводящей ткани

Первое, на чем не стоит экономить, — качественная спортивная футболка. В отличие от обычного хлопка, современные синтетические материалы быстрее испаряют влагу, поэтому одежда остается легче даже во время интенсивной тренировки. Это особенно заметно летом или при занятиях в зале.

Лучше выбирать свободную или умеренно облегающую модель без грубых швов. Одной футболки может быть недостаточно, если вы занимаетесь несколько раз в неделю, поэтому разумно сразу приобрести две модели и использовать их по очереди.

Футболка из модала

Футболка из модала

Belle you
от 4200 ₽
Спортивная футболка свободного силуэта подходит для тренировок и повседневной носки. Мягкий материал с высоким содержанием модала приятно ощущается на коже и хорошо пропускает воздух. Ткань сохраняет форму после использования и не электризуется
Где купить
Belle you
Футболка базовая

Футболка базовая

Befree
от 999 ₽
Универсальная базовая футболка отлично впишется в повседневный гардероб. Она выполнена из 100% хлопковой ткани, плотный материал не просвечивает. Футболка свободного кроя в размере оверсайз подходит для прогулочных и домашних образов
Где купить
Befree

2. Удобные спортивные шорты или легинсы

Низ одежды стоит выбирать исходя из вида тренировок. Для фитнеса, силовых упражнений и йоги многим удобнее легинсы, а для бега, игровых видов спорта и домашних занятий часто подходят легкие шорты.

Главное — чтобы одежда не ограничивала движения, не сползала во время приседаний и выпадов и не натирала кожу. Хорошая посадка намного важнее модного дизайна.

Легинсы спортивные женские

Легинсы спортивные женские

Mark Formelle
от 1200 ₽
Спортивные легинсы с высокой посадкой подходят для тренировок, прогулок и активного отдыха. Облегающий крой повторяет контуры тела и не ограничивает движения. Модель выполнена без боковых швов, поэтому одежда комфортно ощущается во время носки. Эластичный пояс мягко фиксируется на талии
Где купить
Mark Formelle
Шорты спортивные хлопковые с лампасами

Шорты спортивные хлопковые с лампасами

Befree
от 1800 ₽
Спортивные шорты из натурального хлопка подходят для тренировок, прогулок и отдыха. Легкая фактурная ткань хорошо пропускает воздух и комфортна в теплую погоду. Средняя посадка и пояс с завязками позволяют удобно отрегулировать посадку
Где купить
Befree

3. Кроссовки, подходящие именно для ваших тренировок

Покупка универсальных кроссовок кажется удобным решением, но разные виды активности предъявляют разные требования к обуви. Для силовых тренировок важна устойчивая подошва, для пробежек — хорошая амортизация, а для ходьбы — комфорт при длительном использовании.

Если бюджет ограничен, стоит выбирать универсальные тренировочные кроссовки, а не специализированную модель для конкретного вида спорта. Такой вариант подойдет большинству начинающих и прослужит достаточно долго.

Кроссовки для бега

Кроссовки для бега

FILA
от 5400 ₽
Женские кроссовки для бега с размерным рядом от 35 до 41 (RU). Модель представлена в двух цветах. Подошва из вспененного материала делает кроссовки легкими и обеспечивает базовую амортизацию, а сетчатая ткань — эффективную вентиляцию
Где купить
Спортмастер Wildberries
Кроссовки

Кроссовки

Salomon
от 19799 ₽
Голубые кроссовки с белыми вставками, черной быстрой шнуровкой и крупным рельефным низом. Широкие боковые линии, защитный мыс и фиолетовый протектор делают пару похожей на обувь для треккинга
Где купить
Lamoda

4. Спортивные носки

Многие недооценивают влияние носков на комфорт тренировки. Обычные хлопковые модели быстро намокают, собираются складками внутри обуви и могут стать причиной мозолей.

Спортивные носки плотнее фиксируются на стопе, лучше отводят влагу и дольше сохраняют форму после стирки. Это небольшая покупка, которая заметно повышает комфорт даже при коротких тренировках.

Спортивные носки

Спортивные носки

Reborn Sport
от 545 ₽
Спортивные носки разрабатываются для комфортного использования во время тренировок и повседневной активности. Сочетание хлопка и синтетических волокон обеспечивает хорошую вентиляцию и износостойкость. Усиленные пятка и мысок помогают снизить нагрузку на стопу и защищают от натирания.
Где купить
Ozon Wildberries
Компрессионные носки

Компрессионные носки

Dr. SportFlight
от 425 ₽
Компрессионные спортивные носки Dr. SportFlight обеспечивают мягкую профилактическую компрессию 15 мм рт. ст., снижают усталость и поддерживают мышцы во время тренировок и активного отдыха. Подходят для фитнеса, йоги, бега, туризма и велоспорта. Изготовлены из дышащих материалов, плотно сидят
Где купить
Wildberries Яндекс Маркет

5. Спортивное белье

Во время активных движений обычное белье может натирать кожу или смещаться. Именно поэтому многие производители выпускают модели специально для тренировок.

Женщинам особенно важно подобрать спортивный топ с подходящим уровнем поддержки. Мужчинам тоже стоит обратить внимание на спортивное белье из эластичных материалов, которое не ограничивает движения.

Топ спортивный

Топ спортивный

Belle you
от 3000 ₽
Спортивный топ мягко прилегает к телу и подходит для разных видов тренировок. Подкладка и съемные чашки делают посадку более комфортной. Эластичный материал хорошо тянется и сохраняет форму. Рельефные швы дополняют лаконичный дизайн. Топ легко комбинируется с легинсами и шортами
Где купить
Belle you
Комплект спортивный женский (топ, шорты)

Комплект спортивный женский (топ, шорты)

Mark Formelle
от 1000 ₽
Женский комплект состоит из облегающего топа и шорт-велосипедок, которые подходят для тренировок и активного отдыха. Хлопковый материал с добавлением эластана приятно прилегает к телу и хорошо тянется. Топ с американской проймой не сковывает движения
Где купить
Mark Formelle

6. Легкая спортивная кофта или худи

После тренировки мышцы постепенно остывают, особенно если приходится возвращаться домой пешком или ждать транспорт. Легкая кофта помогает сохранить комфортную температуру тела.

Лучше выбирать модели на молнии или из тонкого материала. Их удобно быстро снять перед тренировкой и снова надеть после окончания занятий.

Толстовка мужская

Толстовка мужская

Athlex
от 5500 ₽
Мужская толстовка свободного кроя подходит для повседневной носки и спортивного стиля. Модель дополнена капюшоном, молнией и двумя боковыми карманами. Смесовый материал сочетает хлопок и полиэстер, поэтому ткань приятна на ощупь и практична в уходе
Где купить
Athlex
Худи

Худи

Befree
от 3599 ₽
Красная худи на молнии выполнена из мягкого материала на основе модала. Свободный силуэт оверсайз, высокий воротник-стойка, белые контрастные лампасы и объемные рукава создают спортивный образ в духе ретро
Где купить
Befree

7. Ветровка для занятий на улице

Если вы планируете бегать или заниматься на спортивной площадке, ветровка пригодится даже летом. Она защищает от прохладного ветра и небольшого дождя, при этом практически не занимает места в сумке.

Желательно выбирать модели с вентиляционными вставками и небольшим весом. Такая одежда подходит не только для спорта, но и для прогулок.

Олимпийка мужская

Олимпийка мужская

MOOCIE
от 3000 ₽
Олимпийка выполнена в стиле ретро с элементами Y2K и современного дизайна. Свободный силуэт обеспечивает комфорт и актуальный внешний вид. Модель подходит для повседневной носки и создания стильных образов. Лёгкий материал делает её удобной в межсезонье
Где купить
Wildberries
Ветровка женская

Ветровка женская

Anshery
от 2800 ₽
Стильная ветровка выполнена в ярком ретро-дизайне с отсылкой к моде 80–90-х годов. Оверсайз крой делает модель комфортной и универсальной для повседневной носки. Лёгкий полиэстер обеспечивает защиту от ветра и подходит для демисезона. Высокий воротник и молния добавляют практичности в использовании
Где купить
Ozon Wildberries

Что можно смело купить позже

Некоторые спортивные товары выглядят привлекательно, но новичку редко нужны в первые месяцы занятий. К ним относятся дорогие компрессионные комплекты, несколько пар специализированных кроссовок, профессиональная экипировка для соревнований и большое количество спортивной одежды разных цветов.

Сначала лучше понять собственный режим тренировок. Через два-три месяца станет ясно, какие вещи используются чаще всего, а какие остаются без дела. Тогда новые покупки будут действительно полезными.

Еще один разумный подход — выбирать универсальные модели нейтральных цветов. Их легче сочетать между собой, поэтому даже небольшой гардероб получится функциональным и практичным.