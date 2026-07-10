КБЖУ чипсов: калории и пищевая ценность

Мясные чипсы сложно объединить в одну категорию, поскольку их пищевая ценность сильно зависит от вида мяса и технологии приготовления. Куриные и индюшиные снеки обычно содержат 300−380 ккал на 100 г, около 45−60 г белка и 5−12 г жира. Изделия из свинины могут быть значительно калорийнее — 450−550 ккал на 100 г и 20−40 г жира. Поэтому точные значения лучше смотреть на упаковке.