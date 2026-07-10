КБЖУ чипсов: калории и пищевая ценность

КБЖУ чипсов зависит от их состава и способа приготовления. Картофельные, кукурузные, протеиновые и другие виды заметно отличаются по калорийности, содержанию белков, жиров и углеводов. Ниже — таблицы КБЖУ на 100 грамм и расчеты для пачек разного объема.
Кратко по сути:
- в 100 г картофельных чипсов обычно содержится 480−550 ккал;
- калорийность пачки зависит от веса: в упаковке 70 г — около 340−390 ккал, в 140 г — 670−780 ккал;
- больше всего на КБЖУ влияют количество масла и состав чипсов;
- нори, банановые и протеиновые чипсы по пищевой ценности заметно отличаются от картофельных;
- точные значения лучше смотреть на упаковке, так как у разных производителей они могут различаться.
Калории, белки, жиры и углеводы в чипсах
КБЖУ чипсов зависит прежде всего от основы продукта и способа приготовления. Картофельные, кукурузные и фруктовые чипсы готовят по разным технологиям, поэтому их пищевая ценность заметно отличается.
В таблице приведены средние значения на 100 грамм продукта.
|Вид чипсов
|Калории
|БЖУ
|Картофельные
|520–540 ккал
|Б 6–7 г / Ж 33–36 г / У 50–53 г
|Картофельные «из печи»
|430–470 ккал
|Б 6–8 г / Ж 14–20 г / У 65–70 г
|Кукурузные (начос)
|480–510 ккал
|Б 6–8 г / Ж 22–26 г / У 60–65 г
|Чипсы нори
|330–400 ккал*
|Б 30–40 г / Ж 2–6 г / У 35–45 г
|Банановые
|500–530 ккал
|Б 2–3 г / Ж 25–35 г / У 55–65 г
|Протеиновые
|350–420 ккал**
|Б 30–50 г / Ж 5–12 г / У 10–20 г
По калорийности популярные чипсы Lay's обычно близки к большинству классических картофельных чипсов. В зависимости от вкуса и рецептуры они содержат примерно 500−540 ккал на 100 г, поэтому точные значения лучше смотреть на упаковке.
Мясные чипсы сложно объединить в одну категорию, поскольку их пищевая ценность сильно зависит от вида мяса и технологии приготовления. Куриные и индюшиные снеки обычно содержат 300−380 ккал на 100 г, около 45−60 г белка и 5−12 г жира. Изделия из свинины могут быть значительно калорийнее — 450−550 ккал на 100 г и 20−40 г жира. Поэтому точные значения лучше смотреть на упаковке.
* КБЖУ чипсов нори сильно зависят от состава. Продукты только из водорослей обычно содержат меньше жира и калорий, а снеки с добавлением риса, крахмала, сахара или других ингредиентов могут быть значительно калорийнее и содержать больше углеводов.
** Продукты на основе белковых изолятов обычно содержат больше белка и меньше углеводов, чем снеки из зерновой муки с добавлением протеина.
Сколько калорий в пачке картофельных чипсов
Даже небольшая упаковка может содержать более 350 ккал, поэтому при подсчете рациона удобнее ориентироваться на вес пачки, а не только на калорийность в 100 граммах.
Ниже приведены примерные значения для упаковок разного веса при средней калорийности около 530 ккал на 100 г.
|Вес пачки
|Калорийность
|40 г
|около 210 ккал
|50 г
|около 265 ккал
|70 г
|около 370 ккал
|80 г
|около 425 ккал
|90 г
|около 480 ккал
|140 г
|около 740 ккал
|150 г
|около 795 ккал
|225 г
|около 1190 ккал
Калорийность конкретной упаковки может немного отличаться в зависимости от производителя, вкуса и рецептуры. Если важно знать точное значение, ориентируйтесь на информацию на упаковке.
Можно ли есть чипсы при похудении
Сами по себе чипсы не запрещены во время снижения веса, но из-за высокой калорийности ими легко превысить дневную норму. Например, большая пачка может содержать столько же калорий, сколько полноценный обед.
Если хочется включить чипсы в рацион, помогут несколько простых правил:
- не ешьте чипсы прямо из пачки — так проще контролировать размер порции;
- сочетайте их с продуктами, богатыми белком, например творогом или йогуртом без сахара;
- чаще выбирайте небольшие упаковки и заранее определяйте размер порции.
Вопросы и ответы
Ниже собрали ответы на вопросы, которые чаще всего возникают при подсчете калорийности и КБЖУ чипсов.
Сколько калорий в одной чипсине?
Вес одной картофельной чипсины обычно составляет около двух-трех граммов. В среднем в одной штуке содержится 10−15 ккал, но точное значение зависит от размера и толщины.
Какие чипсы самые калорийные?
К наиболее калорийным обычно относятся классические картофельные чипсы, а также некоторые виды банановых и мясных снеков. Их калорийность может превышать 520−550 ккал на 100 г.
Есть ли менее калорийные чипсы?
Обычно меньше калорий содержат запеченные картофельные чипсы, некоторые протеиновые продукты и чипсы из нори. Однако разница зависит от рецептуры, поэтому перед покупкой лучше сравнить информацию на упаковке.
Почему чипсы такие калорийные?
Во время приготовления из картофеля удаляется большая часть воды, и продукт впитывает масло. В результате даже небольшая порция содержит много жиров и калорий.