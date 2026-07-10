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КБЖУ чипсов: калории и пищевая ценность

Даже небольшая пачка чипсов может содержать столько же калорий, сколько полноценный прием пищи.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Чипсы, в которых надо подсчитать КБЖУ
При обжарке во фритюре чипсы впитывают огромное количество растительного масла.Источник: Freepik

КБЖУ чипсов зависит от их состава и способа приготовления. Картофельные, кукурузные, протеиновые и другие виды заметно отличаются по калорийности, содержанию белков, жиров и углеводов. Ниже — таблицы КБЖУ на 100 грамм и расчеты для пачек разного объема.

Кратко по сути:

  • в 100 г картофельных чипсов обычно содержится 480−550 ккал;
  • калорийность пачки зависит от веса: в упаковке 70 г — около 340−390 ккал, в 140 г — 670−780 ккал;
  • больше всего на КБЖУ влияют количество масла и состав чипсов;
  • нори, банановые и протеиновые чипсы по пищевой ценности заметно отличаются от картофельных;
  • точные значения лучше смотреть на упаковке, так как у разных производителей они могут различаться.

Калории, белки, жиры и углеводы в чипсах

КБЖУ чипсов зависит прежде всего от основы продукта и способа приготовления. Картофельные, кукурузные и фруктовые чипсы готовят по разным технологиям, поэтому их пищевая ценность заметно отличается.

В таблице приведены средние значения на 100 грамм продукта.

Вид чипсовКалорииБЖУ
Картофельные520–540 ккалБ 6–7 г / Ж 33–36 г / У 50–53 г
Картофельные «из печи»430–470 ккалБ 6–8 г / Ж 14–20 г / У 65–70 г
Кукурузные (начос)480–510 ккалБ 6–8 г / Ж 22–26 г / У 60–65 г
Чипсы нори330–400 ккал*Б 30–40 г / Ж 2–6 г / У 35–45 г
Банановые500–530 ккалБ 2–3 г / Ж 25–35 г / У 55–65 г
Протеиновые350–420 ккал**Б 30–50 г / Ж 5–12 г / У 10–20 г 

По калорийности популярные чипсы Lay's обычно близки к большинству классических картофельных чипсов. В зависимости от вкуса и рецептуры они содержат примерно 500−540 ккал на 100 г, поэтому точные значения лучше смотреть на упаковке.

Мясные чипсы сложно объединить в одну категорию, поскольку их пищевая ценность сильно зависит от вида мяса и технологии приготовления. Куриные и индюшиные снеки обычно содержат 300−380 ккал на 100 г, около 45−60 г белка и 5−12 г жира. Изделия из свинины могут быть значительно калорийнее — 450−550 ккал на 100 г и 20−40 г жира. Поэтому точные значения лучше смотреть на упаковке.

* КБЖУ чипсов нори сильно зависят от состава. Продукты только из водорослей обычно содержат меньше жира и калорий, а снеки с добавлением риса, крахмала, сахара или других ингредиентов могут быть значительно калорийнее и содержать больше углеводов.

** Продукты на основе белковых изолятов обычно содержат больше белка и меньше углеводов, чем снеки из зерновой муки с добавлением протеина.

Сколько калорий в пачке картофельных чипсов

Даже небольшая упаковка может содержать более 350 ккал, поэтому при подсчете рациона удобнее ориентироваться на вес пачки, а не только на калорийность в 100 граммах.

Ниже приведены примерные значения для упаковок разного веса при средней калорийности около 530 ккал на 100 г.

Вес пачки
Калорийность
40 г
около 210 ккал
50 г
около 265 ккал
70 г
около 370 ккал
80 г
около 425 ккал
90 г
около 480 ккал
140 г
около 740 ккал
150 г
около 795 ккал
225 г
около 1190 ккал

Калорийность конкретной упаковки может немного отличаться в зависимости от производителя, вкуса и рецептуры. Если важно знать точное значение, ориентируйтесь на информацию на упаковке.

Можно ли есть чипсы при похудении

Девушка ест чипсы
Отсыпьте фиксированную порцию в тарелку, чтобы контролировать калорииИсточник: Unsplash

Сами по себе чипсы не запрещены во время снижения веса, но из-за высокой калорийности ими легко превысить дневную норму. Например, большая пачка может содержать столько же калорий, сколько полноценный обед.

Если хочется включить чипсы в рацион, помогут несколько простых правил:

  • не ешьте чипсы прямо из пачки — так проще контролировать размер порции;
  • сочетайте их с продуктами, богатыми белком, например творогом или йогуртом без сахара;
  • чаще выбирайте небольшие упаковки и заранее определяйте размер порции.

Вопросы и ответы

Ниже собрали ответы на вопросы, которые чаще всего возникают при подсчете калорийности и КБЖУ чипсов.

Сколько калорий в одной чипсине?

Вес одной картофельной чипсины обычно составляет около двух-трех граммов. В среднем в одной штуке содержится 10−15 ккал, но точное значение зависит от размера и толщины.

Какие чипсы самые калорийные?

К наиболее калорийным обычно относятся классические картофельные чипсы, а также некоторые виды банановых и мясных снеков. Их калорийность может превышать 520−550 ккал на 100 г.

Есть ли менее калорийные чипсы?

Обычно меньше калорий содержат запеченные картофельные чипсы, некоторые протеиновые продукты и чипсы из нори. Однако разница зависит от рецептуры, поэтому перед покупкой лучше сравнить информацию на упаковке.

Почему чипсы такие калорийные?

Во время приготовления из картофеля удаляется большая часть воды, и продукт впитывает масло. В результате даже небольшая порция содержит много жиров и калорий.