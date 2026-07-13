Как правильно есть после тренировки, чтобы чувствовать себя лучше

Один из самых распространенных вопросов — нужно ли есть сразу после тренировки. Еще несколько лет назад считалось, что это необходимо сделать буквально в течение получаса. Сегодня специалисты придерживаются более гибкого подхода. Если вы полноценно поели за один-два часа до занятий, спешить не обязательно: организм не перестанет восстанавливаться, если прием пищи состоится немного позже.