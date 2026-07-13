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Компрессия в спорте: реальная польза или лишний элемент экипировки

Компрессионную одежду часто советуют всем подряд — от новичков до профессионалов. Но на практике она приносит пользу далеко не в каждой ситуации.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка в спортивной одежде
Плотная посадка поддерживает мышцы во время бега и кардио-нагрузокИсточник: Magnific.com

Компрессионные футболки, тайтсы и гольфы стали частью спортивной экипировки, но вокруг них много преувеличений. Одни ждут от них мгновенного прогресса, другие разочаровываются и перестают использовать. На деле компрессия решает конкретные задачи: поддержка мышц, улучшение кровотока и восстановление. Если понимать, когда она уместна, можно получить реальную пользу без лишних трат.

Компрессия в спорте: реальная польза или лишний элемент экипировки

Компрессия лучше всего проявляет себя в тренировках с продолжительной нагрузкой: бег на длинные дистанции, велоспорт, походы, интенсивные кардио-сессии. За счет плотного прилегания ткань поддерживает мышцы и снижает вибрацию, что помогает уменьшить усталость к концу тренировки.

Также она может способствовать более равномерному кровообращению. Это особенно заметно при длительной активности, когда ноги начинают «наливаться» и появляется ощущение тяжести. В таких условиях компрессионные гольфы или тайтсы действительно повышают комфорт и помогают дольше сохранять темп.

Компрессионные гетры

Компрессионные гетры

Filorosso
от 450 ₽
Компрессионные гетры созданы для спортивных тренировок и повседневной активности. Они помогают снизить нагрузку на мышцы, стабилизировать суставы и повысить эффективность упражнений. Эти гетры обладают специальной структурой, распределяющей давление равномерно по всей длине ноги
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Тайтсы W NK DF ONE HR 7/8 PKT TGHT

Тайтсы W NK DF ONE HR 7/8 PKT TGHT

Nike
от 5953 ₽
Легинсы для фитнеса из эластичного бифлекса с высокой посадкой и длиной 7/8. Технология Dri Fit отводит влагу, тело дышит благодаря сетчатым вставкам, пояс держит зону талии. Ткань тянется, садится по фигуре и не сползает во время движений. Подходит для ежедневных тренировок
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Когда компрессия полезна для восстановления

После интенсивной тренировки мышцы получают микроповреждения, и организму нужно время на восстановление. Компрессионная одежда в этот период может снизить ощущение забитости и ускорить восстановление за счет мягкого давления на ткани.

Особенно это актуально для тех, кто тренируется регулярно и не может позволить себе длительные перерывы. Например, если вы делаете силовые тренировки несколько раз в неделю, компрессионные штаны или гетры могут помочь быстрее вернуться в рабочее состояние.

Компрессионный бинт

Компрессионный бинт

Интекс
от 144 ₽
Эластичный бинт Интекс средней растяжимости обеспечивает надежную компрессию и фиксацию без сползания и деформации. Подходит для лечения варикозного расширения вен, ХВН и реабилитации после операций. Содержит хлопок. В комплекте две клипсы
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Компрессионные носки

Компрессионные носки

Dr. SportFlight
от 425 ₽
Компрессионные спортивные носки Dr. SportFlight обеспечивают мягкую профилактическую компрессию 15 мм рт. ст., снижают усталость и поддерживают мышцы во время тренировок и активного отдыха. Подходят для фитнеса, йоги, бега, туризма и велоспорта. Изготовлены из дышащих материалов, плотно сидят
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Кому компрессионная одежда почти не дает эффекта

Если тренировки короткие и умеренные — например, 20−30 минут фитнеса дома или легкая зарядка — заметной разницы вы, скорее всего, не почувствуете. В таких случаях обычная удобная спортивная одежда справляется не хуже.

Также компрессия не влияет напрямую на рост силы или выносливости. Она не заменяет технику, план тренировок и отдых. Если ожидания завышены, возникает ощущение, что вещь «не работает», хотя просто используется не по назначению.

Когда компрессия может мешать

Слишком плотная или неправильно подобранная компрессионная одежда может создавать дискомфорт: пережимать сосуды, ограничивать движение или мешать дыханию кожи. Это особенно заметно в жаркую погоду или при высокоинтенсивных тренировках.

Если размер выбран неправильно или ткань не подходит по плотности, эффект будет обратным. Вместо поддержки появляется усталость и желание снять экипировку как можно быстрее. Поэтому важно ориентироваться не только на внешний вид, но и на ощущения во время движения.

Как понять, нужна ли она именно вам

Оцените формат своих тренировок. Если это регулярные длительные нагрузки или вы активно занимаетесь бегом, компрессия может стать полезным дополнением. В таком случае лучше выбирать специализированные модели под конкретный вид спорта — они учитывают нагрузку на разные группы мышц.

Если тренировки эпизодические или умеренные, разумнее вложиться в удобную базовую экипировку: дышащие футболки, эластичные шорты или леггинсы. Они дадут больше комфорта в повседневных занятиях и не будут создавать лишнего давления.

Футболка базовая

Футболка базовая

Befree
от 999 ₽
Универсальная базовая футболка отлично впишется в повседневный гардероб. Она выполнена из 100% хлопковой ткани, плотный материал не просвечивает. Футболка свободного кроя в размере оверсайз подходит для прогулочных и домашних образов
Где купить
Befree
Легинсы AEROKNIT Training 7/8 Leggings

Легинсы AEROKNIT Training 7/8 Leggings

Adidas
от 1212 ₽
Бесшовные леггинсы для комфортных тренировок. Эластичный материал отводит влагу и поддерживает оптимальную температуру тела. Высокая талия фиксирует посадку, а длина 7/8 делает модель универсальной для зала и улицы
Где купить
Ozon Wildberries

Компрессионная одежда — это не универсальное решение, а инструмент под конкретные задачи. Она действительно помогает при длительных нагрузках и восстановлении, но в повседневных тренировках часто не дает заметного эффекта. Если подобрать ее осознанно и использовать по назначению, можно повысить комфорт и снизить усталость.