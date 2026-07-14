Протеин без спорта: есть ли в нем смысл в обычной жизни

Многие воспринимают протеин как добавку «для спортсменов», хотя это просто удобный способ получить белок. При этом нехватка белка встречается гораздо чаще, чем кажется — особенно при плотном графике, нерегулярном питании или попытках снизить вес. В этой статье разберем, в каких ситуациях протеин действительно помогает, а когда он не обязателен.