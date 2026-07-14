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Протеин без спорта: есть ли в нем смысл в обычной жизни

Протеин часто ассоциируется только с тренажерным залом и набором мышц. Но на практике белок нужен гораздо более широкой аудитории.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка готовит протеиновый коктейль
Протеин — это не про мышцы ради внешнего вида, а про здоровье и комфорт в повседневной жизниИсточник: Unsplash

Многие воспринимают протеин как добавку «для спортсменов», хотя это просто удобный способ получить белок. При этом нехватка белка встречается гораздо чаще, чем кажется — особенно при плотном графике, нерегулярном питании или попытках снизить вес. В этой статье разберем, в каких ситуациях протеин действительно помогает, а когда он не обязателен.

1. Протеин — это не про спорт, а про белок в рационе

Протеин — это тот же белок, который содержится в еде: мясе, рыбе, яйцах, бобовых. Разница только в форме — порошок или готовый продукт проще использовать, когда нет времени на полноценный прием пищи. Поэтому сам по себе протеин не «спортивный», а обычный элемент питания.

Если в рационе достаточно белка из обычной еды, добавки не нужны. Но на практике многим сложно регулярно набирать норму: кто-то пропускает приемы пищи, кто-то ест мало белковых продуктов. В таких случаях протеин становится удобным решением, а не обязательной частью жизни.

2. Когда протеин действительно может быть полезен

Протеин имеет смысл, если вы не добираете белок из обычной еды. Это часто происходит при снижении веса, когда калорийность рациона уменьшается, или при активном графике, когда нет времени готовить. В таких ситуациях белок помогает сохранить мышечную массу и поддерживать уровень энергии.

Также протеин полезен людям с нерегулярным питанием: например, если между приемами пищи проходят большие промежутки. Протеиновый коктейль или батончик помогает избежать сильного голода и переедания позже.

Протеиновый молочный коктейль

Протеиновый молочный коктейль

FITelit
от 100 ₽
Высокобелковый молочный коктейль подходит для спортивного питания и контроля рациона. Одна порция содержит 30 г белка и не содержит лактозу. Обезжиренная формула хорошо вписывается в ежедневное меню. Напиток готов к употреблению и не требует дополнительного приготовления
Где купить
Ozon
Протеиновый батончик

Протеиновый батончик

Prime Kraft
от 1100 ₽
Протеиновый батончик — это белково-углеводный снек без сахара для активных людей и спортсменов. В одном батончике содержится 9,6 г протеина и 157 ккал, что делает его подходящим для перекуса до или после тренировки
Где купить
Ozon Wildberries

3. Протеин и чувство сытости

Белок переваривается дольше, чем углеводы, поэтому помогает дольше сохранять ощущение сытости. Это особенно важно для тех, кто пытается контролировать питание и избегать перекусов «на автомате».

Протеин в удобной форме — например, готовые напитки или порошки — позволяет быстро закрыть потребность в белке без сложной готовки. Это снижает вероятность случайных перекусов сладким или фастфудом.

Белковый коктейль

Белковый коктейль

Pitanilbalance
от 1800 ₽
Белковый коктейль подходит для дополнительной нутритивной поддержки взрослых. Формула сочетает растительные белки, пищевые волокна, МСТ, ферменты, витамины и минералы. Продукт легко готовится и подходит для регулярного приема курсом. Выпускается в порционных саше, которые удобно брать с собой
Где купить
Ozon Wildberries
Спортивный шейкер

Спортивный шейкер

Maxler
от 410 ₽
Пластмассовый шейкер для спортпита и других жидкостей, объем 700 мл. Размешивает с помощью металлического круглого венчика. Есть удобная ручка для переноски, а закрывается крышка с помощью резьбы — герметично и плотно
Где купить
Wildberries Ozon

4. Нужен ли протеин тем, кто не тренируется

Даже без тренировок организм ежедневно использует белок: для восстановления тканей, поддержания иммунитета, работы гормональной системы. Поэтому полностью игнорировать белок в рационе не стоит.

Но это не значит, что нужен именно протеин в порошке. Если питание сбалансировано, достаточно обычной еды. Добавки — это просто инструмент, который упрощает жизнь, а не обязательное условие.

Протеиновый газированный напиток с молочным белком

Протеиновый газированный напиток с молочным белком

OKF
от 850 ₽
Набор готовых протеиновых напитков с четырьмя разными вкусами: кофе, шоколад, ваниль и клубника. Напиток содержит молочный белок и подходит для быстрого перекуса в течение дня. Банку удобно взять с собой на тренировку, работу или в дорогу. Разнообразие вкусов позволяет выбрать вариант под настроение
Где купить
Ozon Wildberries
Протеиновый коктейль

Протеиновый коктейль

Yomilk Protein
от 80 ₽
Протеиновый молочный коктейль сочетает насыщенный вкус сливочного кофе и высокое содержание белка. В каждой упаковке содержится 20 г молочного белка, который помогает разнообразить ежедневный рацион. Напиток не содержит сахара и подходит в качестве перекуса дома, на работе или после тренировки
Где купить
Ozon

5. Когда протеин не нужен

Если вы регулярно едите мясо, рыбу, яйца, молочные продукты или бобовые, скорее всего, вы уже получаете достаточно белка. В этом случае дополнительный протеин не даст заметной пользы.

Также нет смысла использовать протеин «на всякий случай». Он не заменяет полноценное питание и не дает дополнительных эффектов без реальной потребности. Лучше сначала оценить свой рацион, а уже потом решать, нужны ли добавки.

Протеин — это не только про спорт и набор мышц, а про удобный способ получить белок. Он может быть полезен в повседневной жизни, если рацион не сбалансирован или не хватает времени на полноценные приемы пищи. В остальных случаях достаточно обычных продуктов. Подходите к этому инструменту разумно — и он действительно упростит питание.