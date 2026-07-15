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Что покупать из спортпита, а что лучше оставить на полке

Полки магазинов спортивного питания заполнены десятками банок, батончиков и напитков с обещаниями быстрого результата. Но на практике далеко не каждая покупка оказывается полезной.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Спортпит
Не каждая банка из магазина спортивного питания поможет приблизиться к целиИсточник: Freepik

Новички нередко думают, что хороший результат зависит от большого количества добавок. На самом деле основу прогресса составляют регулярные тренировки, полноценное питание и восстановление. Спортивное питание может стать хорошим дополнением, если использовать его по назначению. Главное — понимать, какие продукты имеют практическую ценность, а какие стоит покупать только при наличии конкретных показаний.

Не стоит покупать все подряд: сначала оцените свой рацион

Желание сразу приобрести несколько банок спортпита вполне понятно — производители обещают быстрый рост мышц, повышение выносливости и ускоренное восстановление. Однако большинство популярных добавок работают только в сочетании с грамотно составленным рационом. Если организму не хватает калорий, белка или сна, даже самые дорогие продукты не смогут компенсировать эти пробелы.

Перед покупкой стоит честно оценить свое питание. Возможно, вместо очередной добавки полезнее увеличить количество белковых продуктов в меню или наладить режим приема пищи. После этого станет гораздо проще понять, действительно ли организму не хватает конкретных веществ или покупка окажется лишней.

Протеин — одна из самых полезных покупок, если белка не хватает

Протеин остается одной из самых изученных и востребованных спортивных добавок. По сути, это концентрированный источник белка, который помогает добрать суточную норму без необходимости каждый раз готовить полноценный прием пищи. Он особенно удобен после тренировки, в поездках или при плотном рабочем графике.

Важно понимать, что протеин не ускоряет рост мышц сам по себе. Он приносит пользу только тогда, когда человеку действительно сложно получить достаточное количество белка из обычной еды. Если рацион уже полностью покрывает потребности организма, дополнительный протеин может просто не понадобиться.

Протеин

Протеин

Dymatize
от 5900 ₽
Протеин объединяет сразу три формы сывороточного белка, что дает разную скорость усвоения. Подходит для приема после тренировки и между основными приемами пищи. В составе сделан акцент на BCAA и лейцин. Содержание сахара остается на умеренном уровне. Порошок легко растворяется
Где купить
Ozon Яндекс Маркет
Растительный веганский протеин

Растительный веганский протеин

BIOHACKING MANTRA
от 1200 ₽
Растительный протеин сочетает четыре источника белка: горох, рис, тыкву и миндаль. В одной порции содержится более 21 г белка, что помогает восполнять его потребность после тренировок и физических нагрузок. Продукт подходит веганам, вегетарианцам и людям с непереносимостью лактозы
Где купить
Ozon Wildberries

Креатин — одна из немногих добавок с доказанной эффективностью

Креатин считается одной из наиболее изученных добавок в спортивном питании. Исследования показывают, что он помогает повысить силовые показатели во время интенсивных тренировок и может способствовать более быстрому восстановлению между подходами. Именно поэтому его часто используют спортсмены, занимающиеся силовыми дисциплинами и высокоинтенсивными видами спорта.

При этом креатин не заменяет тренировки и не приводит к заметным изменениям без регулярной физической активности. Он работает как дополнительный инструмент, который помогает эффективнее выполнять силовую работу. Для большинства людей оптимальным выбором считается креатин моногидрат — именно эта форма изучена лучше остальных.

Креатин для набора мышечной массы

Креатин для набора мышечной массы

BioTechUSA
от 700 ₽
Шипучие таблетки с креатином подойдут тем, кто ищет альтернативу порошкам и капсулам. Формат превращается в напиток с приятным вкусом. Не требует шейкера и легко используется в любых условиях. Состав не содержит сахара и аллергенов. Удобен для разнообразия в приеме добавок
Где купить
Яндекс Маркет Ozon
Креатин

Креатин

NaturalSupp
от 1200 ₽
Добавка помогает быстрее восполнять запасы энергии в мышцах и поддерживать интенсивную работу на тренировке. Подходит как для набора мышечной массы, так и для улучшения силовых показателей. Удобная упаковка с 60 капсулами рассчитана на курс приема без лишних сложностей
Где купить
Ozon
Гейнер

Гейнер

Bombbar
от 2400 ₽
Белково-углеводная смесь для увеличения калорийности рациона и поддержки набора мышечной массы. Основу продукта составляет мальтодекстрин, который помогает быстро восполнять запасы гликогена после тренировки. В каждой порции содержится 20 г белка, 70,5 г углеводов и креатин моногидрат
Где купить
Ozon Wildberries

BCAA — покупка, которая нужна далеко не всем

Аминокислоты BCAA долгое время считались обязательной добавкой для тех, кто занимается спортом. Производители обещали более быстрое восстановление, защиту мышц и рост спортивных результатов. Однако современные исследования показывают, что при достаточном количестве белка в рационе дополнительный прием BCAA чаще всего не дает заметных преимуществ.

Если человек регулярно ест мясо, рыбу, яйца, молочные продукты или использует протеин, организм уже получает необходимые аминокислоты. В такой ситуации отдельные BCAA становятся скорее лишней покупкой. Исключением могут быть случаи, когда белка в рационе действительно недостаточно или есть ограничения в питании.

Предтренировочные комплексы — могут помочь, но подходят не каждому

Предтренировочные комплексы часто используют перед интенсивными тренировками, чтобы повысить концентрацию, работоспособность и чувство бодрости. Такой эффект обычно связан с кофеином и другими стимулирующими компонентами. Если тренировки проходят рано утром или после рабочего дня, подобные добавки действительно могут помочь легче включиться в процесс.

Однако предтренировочные комплексы подходят не всем. Людям с повышенной чувствительностью к кофеину они могут мешать заснуть, вызывать учащенное сердцебиение или чувство тревоги. Кроме того, если организм привык к большим дозам кофеина, эффект со временем становится менее выраженным. Для многих спортсменов чашка кофе перед тренировкой может оказаться не менее эффективным и гораздо более доступным вариантом.

Предтренировочный комплекс

Предтренировочный комплекс

Reckful
от 2300 ₽
Жидкий предтренировочный шот, который не требует приготовления перед использованием. Компактный флакон удобно брать с собой в спортзал, поездку или на тренировку после работы. Формула с цитруллином, аргинином альфа-кетоглутаратом и кофеином предназначена для поддержки интенсивных нагрузок
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Ozon Wildberries
Предтренировочный комплекс

Предтренировочный комплекс

USN
от 350 ₽
Жидкий предтренировочный концентрат для быстрого приема перед физической нагрузкой. Формат шота объемом 60 мл не требует приготовления и удобен для использования в дороге или спортивном зале. В составе присутствуют кофеин, бета-аланин, аргинин и женьшень, которые поддерживают работоспособность
Где купить
Ozon Wildberries
Предтренировочный комплекс

Предтренировочный комплекс

Mutant
от 2400 ₽
Предтренировочный комплекс для тех, кому нужен выраженный заряд энергии и высокая концентрация во время занятий. Формула сочетает несколько стимулирующих компонентов, а также вещества для поддержки внимания и работоспособности. Дополнительным преимуществом стали электролиты
Где купить
Яндекс Маркет Ozon

Жиросжигатели — ожидания обычно выше реального эффекта

Одна из самых популярных категорий спортивного питания — жиросжигатели. Их реклама часто создает впечатление, что достаточно начать принимать капсулы, чтобы процесс похудения заметно ускорился. На практике все гораздо сложнее. Большинство подобных продуктов оказывают лишь умеренное влияние на обмен веществ или помогают немного повысить расход энергии.

Основной фактор снижения веса — дефицит калорий и регулярная физическая активность. Без этих условий даже самые дорогие жиросжигатели не дадут заметного результата. Поэтому их нельзя считать обязательной покупкой. Гораздо разумнее сначала наладить питание и режим тренировок, а уже потом решать, есть ли смысл использовать дополнительные добавки.

Протеиновые батончики и готовые коктейли — удобно, но не обязательно

Протеиновые батончики и готовые коктейли нельзя назвать бесполезными продуктами. Они действительно помогают быстро перекусить после тренировки, в дороге или в течение рабочего дня, когда нет возможности полноценно поесть. Это удобный способ получить дополнительный белок без приготовления пищи.

При этом такие продукты не имеют преимуществ перед обычной едой, если есть возможность нормально пообедать или перекусить. К тому же многие батончики содержат достаточно много сахара или калорий, поэтому перед покупкой стоит внимательно изучать состав. В большинстве случаев они нужны именно ради удобства, а не потому, что дают уникальный эффект.

Протеиновый батончик

Протеиновый батончик

Prime Kraft
от 1100 ₽
Протеиновый батончик — это белково-углеводный снек без сахара для активных людей и спортсменов. В одном батончике содержится 9,6 г протеина и 157 ккал, что делает его подходящим для перекуса до или после тренировки
Где купить
Ozon Wildberries
Протеиновый молочный коктейль

Протеиновый молочный коктейль

FITelit
от 100 ₽
Высокобелковый молочный коктейль подходит для спортивного питания и контроля рациона. Одна порция содержит 30 г белка и не содержит лактозу. Обезжиренная формула хорошо вписывается в ежедневное меню. Напиток готов к употреблению и не требует дополнительного приготовления
Где купить
Ozon
Протеиновое печенье без сахара

Протеиновое печенье без сахара

ProteinRex
от 74 ₽
Протеиновый десерт без сахара и глютена с высоким содержанием белка. Доступен в пяти вкусах: малиновый чизкейк, миндаль-лимон, шоколад-вишня, арахис и кокос. Идеально для перекуса, контроля веса и спортивного питания
Где купить
Ozon Перекрёсток Яндекс Маркет

Шейкер — простой аксессуар, который действительно пригодится

На фоне большого количества спортивных добавок шейкер выглядит совсем простым аксессуаром, но именно он способен сделать использование спортпита гораздо удобнее. В нем легко приготовить протеиновый коктейль или развести креатин всего за несколько секунд, а герметичная крышка позволяет брать напиток с собой в спортзал или на работу.

Современные модели часто имеют дополнительные контейнеры для порошка или таблеток, благодаря чему все необходимое можно взять в одной емкости. Если человек регулярно использует спортивное питание, хороший шейкер окажется более полезной покупкой, чем многие разрекламированные добавки.

Спортивный шейкер

Спортивный шейкер

Maxler
от 410 ₽
Пластмассовый шейкер для спортпита и других жидкостей, объем 700 мл. Размешивает с помощью металлического круглого венчика. Есть удобная ручка для переноски, а закрывается крышка с помощью резьбы — герметично и плотно
Где купить
Wildberries Ozon
Спортивный шейкер

Спортивный шейкер

Sports Element
от 380 ₽
Данная модель отличается большим выбором цветовых сочетаний и принтов — легко подобрать «свой». Шейкер рассчитан на 600 мл. Материал — пищевая пластмасса. Взбивает смеси металлический венчик круглой формы, расположенный внутри емкости
Где купить
Спортмастер Ozon
Контейнер для протеина и спортивного питания

Контейнер для протеина и спортивного питания

VOTTLER
от 600 ₽
Контейнер помогает удобно хранить протеин, витамины, БАДы и небольшие перекусы. Четыре отдельные секции позволяют распределить содержимое по порциям. Каждая емкость закрывается собственной крышкой, поэтому контейнеры можно использовать по отдельности или вместе
Где купить
Ozon Wildberries

Спортивное питание может стать полезным дополнением к тренировкам, но только при разумном подходе. Наиболее оправданными покупками для большинства людей остаются протеин, если сложно добрать белок из пищи, и креатин при регулярных силовых тренировках. Шейкер и качественные протеиновые батончики тоже способны сделать спортивный режим более удобным. А вот BCAA, жиросжигатели и некоторые предтренировочные комплексы стоит выбирать только тогда, когда для этого есть понятная цель, а не под влиянием рекламы.