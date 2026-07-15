Что покупать из спортпита, а что лучше оставить на полке

Спортивное питание может стать полезным дополнением к тренировкам, но только при разумном подходе. Наиболее оправданными покупками для большинства людей остаются протеин, если сложно добрать белок из пищи, и креатин при регулярных силовых тренировках. Шейкер и качественные протеиновые батончики тоже способны сделать спортивный режим более удобным. А вот BCAA, жиросжигатели и некоторые предтренировочные комплексы стоит выбирать только тогда, когда для этого есть понятная цель, а не под влиянием рекламы.