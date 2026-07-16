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Что купить для домашней растяжки, чтобы не бросить занятия через неделю

Домашняя растяжка подходит тем, кто хочет улучшить подвижность, снять напряжение после рабочего дня или дополнить силовые тренировки.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Растяжка
Несколько простых аксессуаров делают домашнюю растяжку комфортнее и помогают не пропускать занятияИсточник: Freepik

Многие начинают заниматься растяжкой с энтузиазмом, но спустя пару недель тренировки становятся нерегулярными. Часто причина кроется не в отсутствии желания, а в дискомфорте: скользкий пол, сложные упражнения или неудобные позы быстро отбивают желание продолжать. Простые аксессуары помогают сделать тренировки доступнее, безопаснее и приятнее, а значит — повышают шансы превратить растяжку в полезную привычку.

Начните с качественного коврика

Коврик — основа любой домашней тренировки. Он защищает колени, локти и позвоночник при выполнении упражнений на полу, предотвращает скольжение ладоней и стоп. Если поверхность постоянно смещается или слишком тонкая, внимание переключается на неудобства вместо правильной техники.

Для регулярной растяжки лучше выбирать коврик толщиной около 6−8 мм с нескользящей поверхностью. На нем комфортно выполнять как спокойные упражнения, так и более продолжительные комплексы. Если коврик не приходится постоянно поправлять, заниматься становится намного приятнее.

Коврик для йоги

Коврик для йоги

BORK
от 54000 ₽
Коврик подходит для йоги, фитнеса и силовых тренировок. Он обеспечивает устойчивость и комфорт во время занятий. Материал безопасен и не содержит токсичных веществ. Удобен для хранения и транспортировки. Подходит для регулярных тренировок
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Технопарк
Коврик для йоги

Коврик для йоги

Asanka
от 1700 ₽
Коврик подойдет тем, кто хочет комфортно тренироваться и поддерживать форму. Толщина 6 мм делает упражнения мягкими и безопасными для суставов. Двухсторонняя текстура помогает уверенно удерживать позы и менять стороны по настроению. Края полукруглые, что выделяет его среди других ковриков
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Ozon Яндекс Маркет Wildberries Спортмастер

Используйте блоки для йоги, чтобы постепенно увеличивать амплитуду

Многие упражнения становятся намного доступнее, если немного сократить расстояние до пола. Именно для этого нужны йога-блоки. Они позволяют выполнять наклоны и растяжку без чрезмерного напряжения, сохраняя правильное положение корпуса.

Со временем гибкость увеличивается, и необходимость в высокой опоре постепенно исчезает. Благодаря этому прогресс получается плавным, а риск перегрузить мышцы или связки заметно снижается. Особенно полезны блоки новичкам и тем, кто долго работает сидя.

Опорные блоки для йоги и гимнастики

Опорные блоки для йоги и гимнастики

Yugen
от 660 ₽
Блоки обеспечивают надежную поддержку во время йоги, пилатеса и фитнеса. Сделаны из экологичного материала EVA, устойчивого к износу и гипоаллергенного. Они выдерживают нагрузку до 100 кг, поддерживая суставы и спину при выполнении асан. Подходят для пользователей любого уровня подготовки и возраста
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Ozon Wildberries Яндекс Маркет
Блоки для йоги

Блоки для йоги

Colorfit
от 1200 ₽
Балансировочный блок помогает улучшить устойчивость и гибкость во время занятий. Полукруглая форма позволяет выбрать оптимальный уровень поддержки. Использование блоков помогает правильно выстраивать тело и увеличивать время пребывания в асане. Снижает риск травм, поддерживая мышцы и суставы
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Ozon Wildberries Яндекс Маркет

Ремень для растяжки помогает выполнять упражнения правильно

Некоторые упражнения сложно сделать без дополнительной помощи, особенно если пока не хватает гибкости. Ремень позволяет удерживать стопу, голень или руки в нужном положении, не округляя спину и не перенапрягая мышцы.

Такой аксессуар помогает работать постепенно, не пытаясь дотянуться любой ценой. За счет этого движения становятся более контролируемыми, а сама растяжка — безопаснее и эффективнее. Кроме того, ремень подходит для восстановления после тренировок и для занятий людей разного возраста.

Ремень для йоги

Ремень для йоги

Castra
от 550 ₽
Ремень предназначен для растяжки и выполнения упражнений йоги. Он помогает улучшить гибкость и технику. Подходит для пользователей разного уровня. Изготовлен из прочного хлопка. Удобен для регулярного использования
Где купить
Ozon Wildberries
Ремень для йоги 2 в 1

Ремень для йоги 2 в 1

MYGA
от 600 ₽
Ремень сочетает функции аксессуара для растяжки и переноски коврика. Он помогает улучшить гибкость и технику выполнения упражнений. Подходит для начинающих и опытных пользователей. Мягкий материал делает использование комфортным. Удобен для тренировок дома и в поездках
Где купить
Ozon Wildberries

Массажный ролик помогает подготовить мышцы к растяжке

Если мышцы сильно напряжены после силовой тренировки или рабочего дня, выполнять упражнения становится сложнее. В таких случаях полезно сначала уделить несколько минут миофасциальному расслаблению с помощью массажного ролика.

Прокатывание крупных мышечных групп помогает уменьшить чувство скованности и делает движения свободнее. После этого многие упражнения выполняются легче, а ощущения во время растяжки становятся заметно комфортнее. Главное — использовать ролик без чрезмерного давления и не пытаться заменить им полноценную тренировку.

Массажный фитнес-ролик

Массажный фитнес-ролик

BORK
от 19000 ₽
Массажный ролик предназначен для восстановления мышц и улучшения гибкости. Он сочетает вибрацию и классический роллинг. Подходит для разных зон тела. Оснащен автоматическими режимами. Удобен для домашнего использования
Где купить
Технопарк
Массажный валик с вибрацией

Массажный валик с вибрацией

Yamaguchi
от 10000 ₽
Компактный вибрационный массажный валик для глубокого расслабления мышц. Он сочетает механическое давление и вибрацию для усиленного эффекта. Подходит для восстановления после тренировок и снятия мышечного напряжения. Оснащен 5 уровнями интенсивности и работает до 2 часов без подзарядки
Где купить
Ozon
Валик для спины

Валик для спины

Kama
от 930 ₽
Массажный валик для спины помогает прорабатывать мышцы и ускорять восстановление после тренировок. Средняя жесткость подходит новичкам и опытным спортсменам. Волнистая поверхность мягко проминает мышечные группы. Его компактный размер и вес 800 г делают удобным использование дома и в спортзале
Где купить
Ozon Wildberries Яндекс Маркет

Массажный мяч помогает проработать небольшие зоны

Не все участки удобно прокатывать большим роликом. Стопы, ягодичные мышцы, область вокруг лопаток или плечи часто требуют более точечного воздействия. Здесь пригодится массажный мяч.

Несколько минут такой работы перед тренировкой помогают уменьшить локальное напряжение и подготовить мышцы к упражнениям. Это особенно актуально для тех, кто много времени проводит за компьютером или регулярно занимается бегом и силовыми тренировками.

Массажный мяч для стоп

Массажный мяч для стоп

Massball
от 380 ₽
Массажный мяч помогает расслабить стопы, улучшить кровообращение и снять напряжение после долгого дня. Его плотная поверхность воздействует на мышечные триггеры и способствует уменьшению дискомфорта. Компактный размер позволяет использовать мяч дома, в офисе или брать с собой
Где купить
Ozon Wildberries
Мячик массажный двойной

Мячик массажный двойной

YourFit
от 510 ₽
Мячик в форме арахиса предназначен для точечного массажа и миофасциального релиза. Компактный и легкий, он удобен для использования дома и в зале. Упругая основа EVA с рельефной текстурой обеспечивает стабильность и долговечность. Подходит для проработки спины, шеи, поясницы и боковых мышц
Где купить
Wildberries Ozon

Не забывайте про комфортную спортивную одежду

Многие недооценивают влияние одежды на качество растяжки. Если легинсы постоянно сползают, а футболка ограничивает движения, внимание переключается с упражнений на необходимость постоянно поправлять вещи.

Эластичная спортивная одежда помогает свободно выполнять наклоны, выпады и скручивания, не отвлекаясь на дискомфорт. При этом материал должен хорошо отводить влагу и сохранять форму даже после частых стирок.

Топ спортивный женский серый облегающий

Топ спортивный женский серый облегающий

Mark Formelle
от 1100 ₽
Серый спортивный топ подходит для тренировок и активного отдыха. Эластичный материал комфортно облегает фигуру и быстро высыхает после намокания. Регулируемые бретели помогают подобрать удобную посадку. Лаконичный дизайн позволяет сочетать топ как со спортивной, так и с повседневной одеждой
Где купить
Mark Formelle
Шорты спортивные со средней посадкой из модала с лампасами

Шорты спортивные со средней посадкой из модала с лампасами

Befree
от 2300 ₽
Спортивные шорты свободного кроя выполнены из ткани на основе модала, которая приятно ощущается на коже. Средняя посадка и эластичный пояс с завязками делают модель удобной для повседневной носки. Боковые карманы добавляют практичности, а лампасы подчеркивают спортивный стиль
Где купить
Befree

Регулярная растяжка складывается из мелочей. Удобный коврик, ремень, блоки и несколько дополнительных аксессуаров делают занятия комфортнее, помогают выполнять упражнения правильно и поддерживают желание возвращаться к тренировкам снова. Не обязательно покупать все сразу — достаточно начать с базового набора и постепенно дополнять его по мере необходимости.