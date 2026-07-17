Летняя спортивная одежда без разочарований: главные ошибки при выборе

Летняя спортивная форма должна работать на комфорт: отводить влагу, не мешать движениям и помогать телу охлаждаться. Но на практике многие ориентируются только на внешний вид или привычки, которые подходят для прохладной погоды. В результате даже простая тренировка превращается в испытание. Разберем основные ошибки и то, как их избежать.