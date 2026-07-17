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Летняя спортивная одежда без разочарований: главные ошибки при выборе

Если летом тренировки даются тяжелее обычного, причина часто не в нагрузке, а в одежде. Неправильный выбор может привести к перегреву, раздражению кожи и быстрой усталости.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка тренируется
Легкая спортивная одежда помогает тренироваться даже в жару без перегрева и дискомфортаИсточник: Freepik

Летняя спортивная форма должна работать на комфорт: отводить влагу, не мешать движениям и помогать телу охлаждаться. Но на практике многие ориентируются только на внешний вид или привычки, которые подходят для прохладной погоды. В результате даже простая тренировка превращается в испытание. Разберем основные ошибки и то, как их избежать.

Ошибка 1. Выбор плотных и «не дышащих» тканей

Летом особенно важно, чтобы ткань пропускала воздух и отводила влагу. Плотные синтетические материалы без вентиляции создают эффект «парника»: тело быстрее перегревается, пот задерживается, появляется ощущение липкости. В такой одежде даже легкая активность ощущается как интенсивная нагрузка.

Оптимальный выбор — легкие технологичные ткани с хорошей воздухопроницаемостью или смеси с добавлением эластана. Например, спортивные футболки с сетчатыми вставками или шорты из тонкого полиэстера лучше справляются с жарой. Они быстрее высыхают и не утяжеляют движения.

Футболка спортивная

Футболка спортивная

Matrix Sport
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Женская футболка подходит для тренировок в зале, пробежек и занятий йогой. Прямой крой не ограничивает движения и комфортно сидит на фигуре. Материал быстро отводит влагу, помогая сохранять ощущение сухости во время активности
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Шорты мужские спортивные

Шорты мужские спортивные

Demix
от 2000 ₽
Шорты подойдут для прогулок, отдыха и активного образа жизни. Свободный крой помогает чувствовать себя комфортно в течение дня. Пояс с регулировочным шнурком позволяет легко подобрать удобную посадку, а два кармана пригодятся для хранения необходимых вещей
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Ошибка 2. Ставка только на хлопок

Хлопок кажется логичным выбором для жары, но в спорте он часто подводит. Он быстро впитывает пот, но плохо его отдает, из-за чего ткань становится влажной и тяжелой. Это вызывает дискомфорт, может натирать кожу и даже охлаждать тело слишком резко при ветре.

Для активных тренировок лучше выбирать ткани, которые отводят влагу от тела. Это могут быть современные синтетические материалы или их смеси. Они сохраняют ощущение сухости и помогают поддерживать стабильную температуру тела.

Футболка

Футболка

RUAIND
от 1300 ₽
Футболка подходит для повседневной носки и легких тренировок. Смесовая ткань с высоким содержанием хлопка приятна к телу и хорошо пропускает воздух. Свободный крой дарит комфорт в течение дня и не сковывает движения. Прочные швы помогают сохранить форму после стирок
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Ошибка 3. Слишком облегающая одежда

Обтягивающая форма выглядит аккуратно, но летом она может ухудшать терморегуляцию. Плотное прилегание снижает циркуляцию воздуха, и тело охлаждается медленнее. Особенно это заметно при длительных тренировках или занятиях на улице.

Более свободный крой — разумный компромисс. Например, свободные футболки или майки в сочетании с леггинсами или шортами позволяют телу «дышать» и не сковывают движения. При этом одежда не должна быть слишком широкой, чтобы не мешать технике упражнений.

Футболка базовая

Футболка базовая

Befree
от 999 ₽
Универсальная базовая футболка отлично впишется в повседневный гардероб. Она выполнена из 100% хлопковой ткани, плотный материал не просвечивает. Футболка свободного кроя в размере оверсайз подходит для прогулочных и домашних образов
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Befree
Шорты-баллоны спортивные

Шорты-баллоны спортивные

Befree
от 2600 ₽
Спортивные шорты-баллоны свободного кроя подходят для активного отдыха и повседневной носки. Легкая ткань с подкладкой делает модель комфортной в течение дня. Средняя посадка и широкий эластичный пояс помогают добиться удобной посадки. Боковые карманы добавляют практичности
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Befree

Ошибка 4. Игнорирование швов и посадки

Летом кожа становится более чувствительной из-за пота и трения. Грубые швы или неудачная посадка быстро приводят к раздражению. Даже небольшое неудобство может испортить тренировку, особенно при беге или длительной активности.

Лучше выбирать модели с плоскими швами или бесшовные варианты. Важно, чтобы одежда хорошо сидела: не сползала, не перекручивалась и не давила. Это особенно актуально для спортивных топов и шорт.

Бюстье спортивное женское коричневое с декоративными бретелями

Бюстье спортивное женское коричневое с декоративными бретелями

Mark Formelle
от 1600 ₽
Спортивное бюстье сочетает комфортную посадку и лаконичный дизайн с декоративными деталями. Эластичная ткань мягко облегает фигуру и не ограничивает движения во время занятий. Волнообразные бретели делают модель более выразительной и подходят не только для спорта.
Где купить
Mark Formelle
Шорты-велосипедки спортивные в рубчик со средней посадкой

Шорты-велосипедки спортивные в рубчик со средней посадкой

Befree
от 1300 ₽
Женские шорты-велосипедки из эластичной ткани в рубчик подходят для спорта и повседневной носки. Облегающий крой и средняя посадка создают комфортную посадку по фигуре. Широкий пояс мягко фиксируется на талии и не вызывает дискомфорта во время движения
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Ошибка 5. Неправильный выбор нижнего слоя

Многие недооценивают роль нижнего слоя, особенно летом. Обычное белье не рассчитано на активные движения и влагу, из-за чего появляется дискомфорт и трение. Это может стать причиной раздражений и даже отказа от тренировок.

Спортивное белье учитывает нагрузку и особенности движения. Топы с хорошей поддержкой и дышащие трусы из мягких материалов помогают сохранить комфорт даже при высокой активности.

Ошибка 6. Отсутствие защиты от солнца

При тренировках на улице важно учитывать не только температуру, но и солнце. Открытая одежда увеличивает риск перегрева и воздействия ультрафиолета, особенно в дневное время.

Легкие футболки с длинным рукавом из тонкой ткани или кепки помогают защитить кожу, не создавая лишнего тепла. Это особенно актуально для бега, прогулок и тренировок на открытых площадках.

Козырёк-бейсболка

Козырёк-бейсболка

Ozberry
от 650 ₽
Козырек подходит для спорта, прогулок и отдыха в солнечную погоду. Легкий материал помогает комфортно носить аксессуар в течение дня. Широкий козырек закрывает глаза от яркого света и солнечных бликов. Эластичная лента плотно фиксируется на голове и хорошо впитывает влагу
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Умные очки

Умные очки

Oakley
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Спортивные умные очки с камерой 12 Мп, видео до 3K и защитой IP67. Линзы Prizm 24K повышают контрастность на ярком солнце, а голосовое управление помогает снимать, задавать вопросы и получать подсказки без смартфона
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Ошибка 7. Один комплект на все виды активности

Часто используют одну и ту же одежду для разных тренировок — от йоги до бега. Но требования к одежде отличаются: для силовых важна фиксация, для бега — легкость и вентиляция, для растяжки — свобода движений.

Лучше собрать несколько базовых комплектов под разные задачи. Это не обязательно много вещей, но они должны соответствовать типу активности. Такой подход повышает комфорт и делает тренировки более эффективными.

Ошибки при выборе спортивной одежды летом часто связаны с привычками, а не с реальными потребностями тела. Неподходящие ткани, неправильная посадка и игнорирование деталей делают тренировки сложнее, чем они должны быть. Если собрать базовый гардероб с учетом жары и активности, занятия становятся заметно комфортнее.