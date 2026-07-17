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Спортивный костюм, который долго выглядит новым: гид по выбору

Если вы тренируетесь регулярно или просто любите удобную одежду на каждый день, спортивный костюм быстро становится базовой вещью. Но уже через несколько стирок он может потерять форму и цвет.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Спортивный костюм
Качественный спортивный костюм сохраняет форму и цвет даже после регулярных стирокИсточник: Magnific.com

Основная проблема — некачественные ткани и детали, которые не выдерживают нагрузку и уход. В результате костюм растягивается, покрывается катышками или выцветает. Правильный выбор помогает избежать этого: важно учитывать состав ткани, плотность, швы и даже фурнитуру. Разберем, на что обращать внимание, чтобы вещь сохраняла аккуратный вид как можно дольше.

1. Обращайте внимание на состав ткани

Смесовые ткани работают лучше чистого хлопка. Например, сочетание хлопка с полиэстером или эластаном помогает костюму держать форму и меньше деформироваться после стирки. Чистый хлопок приятен к телу, но быстрее растягивается и может «садиться».

Если планируете носить костюм часто, выбирайте варианты с синтетическими волокнами не менее 30−40%. Они снижают износ и помогают ткани быстрее высыхать без потери структуры.

Костюм спортивный женский

Костюм спортивный женский

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Женский спортивный костюм с брюками подходит для прогулок, отдыха и повседневной носки. Комплект выполнен из двухниточного футера с добавлением лайкры, поэтому ткань хорошо сохраняет форму. Свободный крой дарит комфорт в течение дня, а регулируемый низ кофты помогает менять силуэт
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2. Проверяйте плотность и структуру ткани

Тонкая ткань быстрее изнашивается и теряет внешний вид. Плотный материал лучше переносит трение, частые стирки и активное использование. Это особенно важно, если вы планируете заниматься спортом или носить костюм регулярно.

Обратите внимание на поверхность: качественная ткань выглядит ровной, без рыхлости. Если материал кажется слишком мягким и «воздушным», есть риск, что он быстро покроется катышками.

Костюм спортивный женский

Костюм спортивный женский

Rusan
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Женский спортивный костюм состоит из укороченного худи на молнии и шорт с удобной посадкой. Комплект выполнен из плотного футера трехнитки с высоким содержанием хлопка, поэтому приятен к телу и хорошо подходит для ежедневной носки
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Ozon Wildberries
Костюм спортивный летний

Костюм спортивный летний

4HUMANS
от 2000 ₽
Мужской летний костюм включает свободную футболку и брюки в стиле оверсайз. Ткань с хлопком приятно ощущается на теле и хорошо пропускает воздух в теплую погоду. Эластичный пояс со шнурком помогает подобрать удобную посадку. Комплект подходит для прогулок, отдыха, тренировок и повседневной носки
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Ozon

3. Оценивайте качество швов

Швы — один из главных показателей долговечности. Ровные строчки без торчащих ниток означают, что вещь выдержит нагрузку и стирки. Некачественные швы начинают расходиться, и костюм быстро теряет аккуратный вид.

Особенно важно проверить участки с повышенной нагрузкой: плечи, колени, манжеты. Если там используются усиленные или двойные швы, это хороший знак.

Костюм спортивный мужской

Костюм спортивный мужской

Goodman's Cat
от 3000 ₽
Мужской спортивный костюм включает толстовку на молнии с капюшоном и прямые брюки. Комплект выполнен из трикотажной ткани с полиэстером, которая хорошо сохраняет форму при повседневной носке. Такой вариант подходит для прогулок, занятий спортом и поездок.
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4. Учитывайте тип окрашивания ткани

Даже хороший материал может потерять внешний вид, если краска нестойкая. Темные и яркие костюмы чаще выцветают, особенно при частых стирках и высоких температурах.

Лучше выбирать модели с равномерным цветом без резких переходов и внимательно смотреть на рекомендации по уходу. Также стоит избегать слишком «химических» оттенков — они быстрее теряют насыщенность.

Гель для стирки спортивной одежды и вещей против запаха пота

Гель для стирки спортивной одежды и вещей против запаха пота

SIBEARIAN
от 350 ₽
Гель для стирки помогает эффективно удалять загрязнения, запах пота и другие неприятные запахи с повседневной и спортивной одежды. Формула бережно очищает волокна ткани и помогает сохранить их структуру даже при регулярной стирке
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Ozon

5. Обратите внимание на резинки и манжеты

Именно эти элементы чаще всего теряют форму. Если резинка слабая или плохо прошита, штаны и рукава быстро растянутся и будут выглядеть неаккуратно.

Хорошие манжеты плотные, упругие и возвращаются в исходную форму после растяжения. Это важно не только для внешнего вида, но и для комфорта при носке.

Костюм спортивный женский

Костюм спортивный женский

FOR YOU
от 3200 ₽
Женский спортивный костюм состоит из свободного свитшота и широких брюк палаццо. Смесовая ткань с высоким содержанием хлопка приятна в носке и подходит для прохладной погоды. Комплект легко использовать как единый образ или сочетать каждую вещь отдельно с другими элементами гардероба
Где купить
Ozon Wildberries

Хороший спортивный костюм — это не только про внешний вид, но и про устойчивость к нагрузкам и стиркам. Правильный состав ткани, плотность, аккуратные швы и бережный уход помогают сохранить форму и цвет надолго. Если учитывать эти детали при покупке, одежда будет выглядеть аккуратно даже при регулярной носке. Попробуйте подойти к выбору осознанно — разница становится заметна уже через несколько недель использования.