Больше 20 лет вместе: самые крепкие пары российского спорта

Каждая из этих пар впервые встретилась при разных обстоятельствах — в школе, на катке, в центре Лондона. Но всех их объединяет одно: вместе они уже больше двадцати лет. В нашей статье — четыре российские спортивные семьи, чьи истории доказывают, что настоящая любовь существует.
Игорь Ларионов и Елена Батанова: 40 лет вместе
Легендарный хоккеист Игорь Ларионов, которого за умную игру прозвали Профессором, и его супруга Елена Батанова вместе уже 40 лет. Елена — талантливая фигуристка, которую тренировала сама Татьяна Тарасова. В паре с Алексеем Соловьевым она дважды выигрывала юниорские чемпионаты мира — в 1980 и 1981 годах. Ее отец, Борис Батанов, играл за футбольные клубы «Зенит» и «Торпедо», а мать занималась фигурным катанием — так что спортивная династия продолжилась и в следующем поколении.
Познакомились они в середине 1980-х на катке ЦСКА, где Елена тренировалась. Ларионов заметил ее у спорткомплекса — и вскоре их знакомство переросло в роман. Через год пара поженилась, а в 1987-м у них родилась старшая дочь Алена. Позже на свет появились дочь Дайана 1991 года рождения, а через 7 лет сын Игорь.
Секрет долгого брака Ларионов видит в умении слушать и слышать друг друга. В интервью он объяснял: когда что-то не нравится, важно понять другого человека, оставить эго в стороне и принять правила игры. Не потому что хочешь пустить все на самотек, а потому что нужен диалог. И тогда решение принимается так, как будет лучше для семьи. Сегодня Ларионов — главный тренер СКА, а Елена остается его надежный опорой.
Роман и Лариса Павлюченко: школьная любовь длиною в жизнь
Футболист Роман Павлюченко и его жена Лариса — пример редкой для спорта верности. Они познакомились еще в школе, когда им было по 12 лет. Роман перешел в новую школу в Карачаево-Черкесии после переезда семьи, и они сели за одну парту. С тех пор не расставались. Поженились в ноябре 2001 года, и их брак длится уже больше 25 лет.
У пары три дочерей. Первая, Кристина, родилась в 2006 году, вторая Мила — в 2014-м, а в 2018 году Лариса родила третью дочь, которую назвали Евой. Когда карьера Романа была на пике, Лариса всегда была рядом, несмотря на бесконечные переезды и разлуки.
В 2026 году пара отпраздновала серебряную свадьбу — 25 лет в браке. Сам Роман признается, что он подкаблучник и не стесняется этого. Супруги до сих пор не скрывают, что их брак держится на доверии и умении прощать: иногда нужно быть слепой, иногда — глухой, а порой — слегка придурковатой, чтобы сохранить семью на долгие годы.
Евгений Плющенко и Яна Рудковская: союз, в который никто не верил
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская познакомились зимой 2007 года на Трафальгарской площади в Лондоне, где российская делегация боролась за право проведения Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Тогда оба переживали сложные периоды в личной жизни: Рудковская разводилась с Виктором Батуриным, а Плющенко — с Марией Ермак.
Пара официально зарегистрировала брак 12 сентября 2009 года. На свадьбе гулял весь российский шоу-бизнес. В 2017 году, спустя восемь лет после официальной регистрации, они обвенчались. У пары двое сыновей — Александр (Гном Гномыч, 2013 г. р.) и Арсений (2020 г. р.).
В январе 2026 года Рудковская рассказала, что они вместе уже почти 19 лет с первой встречи в Лондоне. Несмотря на постоянные слухи и критику, пара остается одним из самых ярких союзов в российском спорте. Сегодня их 13-летний сын Александр выступает за сборную Азербайджана по фигурному катанию, а Рудковская продолжает активно заниматься его карьерой.
Роман Костомаров и Оксана Домнина: история преодоления
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и фигуристка Оксана Домнина знакомы с 2001 года, а встречаться начали в 2005-м. Их путь к семейному счастью был тернистым: они жили в фактическом браке, расставались, но в 2014 году все же поженились.
Долгое время пара скрывала свои отношения. Первая дочь Анастасия родилась у них в 2011 году, но официально брак был зарегистрирован только спустя три года. В январе 2016 года у супругов родился сын Илья.
Главное испытание ждало Костомарова в 2023 году — фигурист тяжело заболел пневмонией, впал в кому, и врачи были вынуждены ампутировать ему кисти рук и стопы. Все это время Оксана была рядом, поддерживала мужа и помогала ему вернуться к полноценной жизни. Сегодня Костомаров носит протезы, но благодаря силе воли и поддержке близких вернулся к активной жизни.
В июне 2026 года пара появилась на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ вместе с 15-летней дочерью Анастасией — спортсмен выглядел счастливым и иронично пошутил, назвав себя «Кощеем Бессмертным» рядом с «двумя любимыми розовыми фламинго». Несмотря на все трудности, их брак остается крепким. Оксана признавалась, что заново влюбилась в мужа после всех испытаний.
Прожить вместе долгие годы героям нашей статьи помогает умение слушать и слышать друг друга, а также прощать и поддерживать даже в самые трудные моменты. Каждая из этих пар доказала: в мире спорта, где все меняется слишком быстро, есть место настоящим, крепким чувствам, которые выдерживают испытание временем.