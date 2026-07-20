Больше 20 лет вместе: самые крепкие пары российского спорта

Футболист Роман Павлюченко и его жена Лариса — пример редкой для спорта верности. Они познакомились еще в школе, когда им было по 12 лет. Роман перешел в новую школу в Карачаево-Черкесии после переезда семьи, и они сели за одну парту. С тех пор не расставались. Поженились в ноябре 2001 года, и их брак длится уже больше 25 лет.