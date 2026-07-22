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Стоит ли переплачивать за спортивную одежду или разницы нет

Если вы регулярно тренируетесь, вопрос износа одежды становится заметным довольно быстро. Разбираемся, действительно ли более высокая цена означает более долгий срок службы.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Спортивная одежда
Качественная спортивная одежда помогает чувствовать себя комфортно и сосредоточиться на тренировкеИсточник: Magnific.com

На первый взгляд кажется, что дорогая одежда автоматически лучше: ткань плотнее, швы аккуратнее, бренд известнее. Но в реальности срок службы зависит сразу от нескольких факторов — от состава ткани до того, как вы стираете вещи. В этой статье — практичный разбор, когда цена действительно влияет на долговечность, а когда можно спокойно выбрать бюджетный вариант.

Совет 1. Смотрите на состав ткани, а не на цену

Долговечность спортивной одежды напрямую связана с материалом. Смеси полиэстера с эластаном, нейлон с добавками и современные синтетические волокна лучше держат форму, меньше растягиваются и выдерживают частые стирки. В бюджетных линейках тоже встречаются такие ткани, но процент качественного волокна там может быть ниже.

В дорогих моделях чаще используют более плотные и технологичные ткани, которые дольше сохраняют эластичность и не теряют внешний вид. Но если бюджетная вещь сделана из хорошего состава (например, плотный полиэстер с эластаном), она может прослужить не хуже. Поэтому ориентироваться только на цену — ошибка.

Футболка

Футболка

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Футболка подходит для повседневной носки и легких тренировок. Смесовая ткань с высоким содержанием хлопка приятна к телу и хорошо пропускает воздух. Свободный крой дарит комфорт в течение дня и не сковывает движения. Прочные швы помогают сохранить форму после стирок
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Совет 2. Обращайте внимание на качество швов

Швы — один из первых элементов, которые начинают изнашиваться. Плоские швы, двойная строчка и аккуратная обработка краев уменьшают риск того, что вещь разойдется после нескольких тренировок.

В дорогой одежде такие детали чаще продуманы: швы не натирают, не перекручиваются и выдерживают нагрузку. Но и среди доступных брендов можно найти модели с хорошей обработкой — просто на это нужно тратить чуть больше времени при выборе.

Спортивная толстовка

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Спортивные шорты мини с окантовкой

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Совет 3. Учитывайте тип нагрузки

Если вы тренируетесь 1−2 раза в неделю, разница между дорогой и бюджетной одеждой может быть почти незаметной. Но при интенсивных тренировках (зал, бег, функциональные занятия) ткань быстрее изнашивается, и здесь более качественные материалы действительно показывают себя лучше.

Для регулярных нагрузок имеет смысл выбирать более плотные леггинсы, топы с хорошей поддержкой и футболки из износостойких тканей. Они дольше сохраняют форму и внешний вид даже при частом использовании.

Топ спортивный

Топ спортивный

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Спортивный топ мягко прилегает к телу и подходит для разных видов тренировок. Подкладка и съемные чашки делают посадку более комфортной. Эластичный материал хорошо тянется и сохраняет форму. Рельефные швы дополняют лаконичный дизайн. Топ легко комбинируется с легинсами и шортами
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Легинсы спортивные женские

Легинсы спортивные женские

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Спортивные легинсы с высокой посадкой подходят для тренировок, прогулок и активного отдыха. Облегающий крой повторяет контуры тела и не ограничивает движения. Модель выполнена без боковых швов, поэтому одежда комфортно ощущается во время носки. Эластичный пояс мягко фиксируется на талии
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Совет 4. Правильный уход продлевает срок службы

Даже самая дорогая спортивная одежда быстро теряет вид при неправильной стирке. Высокая температура, агрессивные порошки и сушка в машине разрушают волокна ткани и делают ее менее эластичной.

Оптимальный вариант — стирать такие вещи при 30−40 градусах, использовать мягкие средства и избегать кондиционеров, которые могут ухудшать свойства ткани. При таком подходе даже бюджетные модели служат заметно дольше.

Гель для стирки спортивной одежды и вещей против запаха пота

Гель для стирки спортивной одежды и вещей против запаха пота

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от 350 ₽
Гель для стирки помогает эффективно удалять загрязнения, запах пота и другие неприятные запахи с повседневной и спортивной одежды. Формула бережно очищает волокна ткани и помогает сохранить их структуру даже при регулярной стирке
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Совет 5. Посадка и крой важнее бренда

Одежда, которая плохо сидит, изнашивается быстрее. Слишком натянутые швы, постоянное трение и неправильная посадка ускоряют появление дефектов независимо от цены.

Хороший крой распределяет нагрузку равномерно, ткань не тянется в одном месте и дольше сохраняет форму. Поэтому важно примерять одежду и проверять, как она ведет себя в движении, а не ориентироваться только на бренд.

Комплект женский спортивный (топ, велосипедки)

Комплект женский спортивный (топ, велосипедки)

Mark Formelle
от 900 ₽
Спортивный комплект включает облегающий топ и велосипедки, которые подходят для тренировок и активного отдыха. Мягкая трикотажная ткань на основе хлопка приятно ощущается во время носки. Жаккардовая эластичная тесьма добавляет аккуратный акцент и помогает сохранить удобную посадку
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Mark Formelle

Совет 6. Не все дорогие вещи служат дольше

Цена может включать не только качество, но и маркетинг, дизайн или имя бренда. Иногда разница в стоимости объясняется не материалами, а позиционированием.

Есть бюджетные бренды, которые делают простую, но прочную одежду без лишних деталей. В таких случаях переплата не дает реальной выгоды, и разумнее выбрать функциональную модель по составу и качеству пошива.

Дорогая спортивная одежда не всегда служит дольше — многое зависит от ткани, пошива и ухода. В некоторых сценариях переплата оправдана, особенно при высокой нагрузке, но в повседневных тренировках можно найти достойные бюджетные альтернативы. Оптимальный выбор — это баланс между качеством материала, удобной посадкой и правильным уходом. Попробуйте ориентироваться на эти критерии, и одежда будет служить заметно дольше.