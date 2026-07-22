Стоит ли переплачивать за спортивную одежду или разницы нет

На первый взгляд кажется, что дорогая одежда автоматически лучше: ткань плотнее, швы аккуратнее, бренд известнее. Но в реальности срок службы зависит сразу от нескольких факторов — от состава ткани до того, как вы стираете вещи. В этой статье — практичный разбор, когда цена действительно влияет на долговечность, а когда можно спокойно выбрать бюджетный вариант.