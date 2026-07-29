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Какая спортивная одежда требует частой замены и как выбрать лучшую

Если вы регулярно тренируетесь, то наверняка замечали, что некоторые вещи в спортивном гардеробе выходят из строя гораздо быстрее других.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Спортивная одежда
Активные тренировки требуют качественной экипировки, которая выдержит многократные нагрузки и стиркиИсточник: Magnific.com

Интенсивные тренировки, частые стирки и активное движение — все это создает серьезную нагрузку на спортивную одежду. Некоторые вещи теряют форму, эластичность или просто протираются уже через несколько месяцев использования. Мы разобрали, какие категории спортивной одежды изнашиваются быстрее всего, и подобрали практичные рекомендации по выбору долговечных аналогов, которые сохранят комфорт и поддержат ваши спортивные результаты.

Совет 1. Следите за состоянием спортивного бюстгальтера

Спортивные бра теряют эластичность быстрее другой одежды из-за постоянного натяжения ткани и частых стирок. Когда резинка перестает плотно прилегать к телу, а чашки деформируются, поддержка груди во время тренировок снижается, что может привести к дискомфорту и даже травмам. Ориентируйтесь на ощущения: если бюстгальтер растянулся и больше не фиксирует так, как в первые недели после покупки, пришло время его заменить.

При выборе нового спортивного бра обращайте внимание на состав ткани — материалы с добавлением полиамида и эластана служат дольше хлопка. Широкие лямки и плотная резинка по низу лучше распределяют нагрузку и медленнее растягиваются. Для высокоинтенсивных тренировок выбирайте модели с максимальной поддержкой, они обычно выполнены из более плотных и износостойких материалов.

Спортивный бюстгалтер

Спортивный бюстгалтер

Mark Formelle
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Спортивное бюстье сочетает комфортную посадку и лаконичный дизайн с декоративными деталями. Эластичная ткань мягко облегает фигуру и не ограничивает движения во время занятий. Волнообразные бретели делают модель более выразительной и подходят не только для спорта.
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Mark Formelle

Совет 2. Меняйте спортивные носки вовремя

Спортивные носки — настоящий чемпион по быстрому износу. Постоянное трение, пот, интенсивная стирка приводят к тому, что уже через 2−3 месяца на носках появляются потертости, истончается ткань в области пятки и носка, а резинка теряет упругость. Изнашивание носков влияет не только на комфорт, но и на здоровье стопы: истонченная ткань хуже отводит влагу и увеличивает риск появления мозолей.

Качественные спортивные носки из синтетических волокон с добавлением полипропилена или полиэстера служат дольше хлопковых и лучше сохраняют форму. Обращайте внимание на усиленные зоны в области пятки и носка — такое решение продлевает срок службы. Компрессионные носки с плотной вязкой также более долговечны, чем тонкие модели.

Компрессионные носки

Компрессионные носки

Dr. SportFlight
от 425 ₽
Компрессионные спортивные носки Dr. SportFlight обеспечивают мягкую профилактическую компрессию 15 мм рт. ст., снижают усталость и поддерживают мышцы во время тренировок и активного отдыха. Подходят для фитнеса, йоги, бега, туризма и велоспорта. Изготовлены из дышащих материалов, плотно сидят
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Совет 3. Обновляйте леггинсы при первых признаках износа

Леггинсы для фитнеса часто теряют привлекательный вид из-за образования катышков, истончения ткани на внутренней стороне бедер и потери эластичности. Когда ткань становится прозрачной при приседаниях или на ней появляются заметные потертости, это сигнал к замене. Изношенные леггинсы не только выглядят непрезентабельно, но и хуже поддерживают мышцы, могут натирать и вызывать дискомфорт во время движений.

При покупке новых леггинсов отдавайте предпочтение моделям из плотной ткани с высоким содержанием полиамида — такие материалы меньше подвержены образованию катышков и дольше сохраняют форму. Двойной слой ткани в критических зонах повышает износостойкость. Бесшовные технологии пошива также увеличивают срок службы, так как отсутствуют швы, которые могут расходиться или натирать.

Тайтсы SH BEYOND THE SWEAT TIGHT

Тайтсы SH BEYOND THE SWEAT TIGHT

Reebok
от 2399 ₽
Тайтсы из материала Beyond the Sweat быстро испаряют влагу. Облегающий крой и высокий пояс хорошо поддерживают, ткань тянется и держит форму. Подходят для силовых, кардио и функциональных тренировок
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Lamoda

Совет 4. Не экономьте на качестве компрессионной одежды

Компрессионные шорты, гольфы и рукава быстро теряют свои свойства, когда эластичные волокна разрушаются от частых стирок и растяжения. Если компрессионная одежда перестала плотно облегать тело и создавать нужное давление, ее лечебный и поддерживающий эффект сводится к нулю. Такая одежда продолжает занимать место в шкафу, но больше не приносит пользы на тренировках.

Качественная компрессионная одежда из специализированных материалов с градиентным давлением служит дольше бюджетных аналогов. При выборе обращайте внимание на маркировку класса компрессии и состав — изделия с содержанием эластана до 30% лучше сохраняют форму. Специальные средства для стирки деликатных тканей помогают продлить жизнь компрессионной одежде.

Компрессионные гетры

Компрессионные гетры

Filorosso
от 450 ₽
Компрессионные гетры созданы для спортивных тренировок и повседневной активности. Они помогают снизить нагрузку на мышцы, стабилизировать суставы и повысить эффективность упражнений. Эти гетры обладают специальной структурой, распределяющей давление равномерно по всей длине ноги
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Регулярное обновление спортивного гардероба — это не роскошь, а необходимость для тех, кто заботится о комфорте и результатах тренировок. Быстро изнашивающиеся вещи вроде спортивных бра, носков и леггинсов требуют особого внимания и своевременной замены. Выбирая качественные материалы и правильно ухаживая за одеждой, вы сможете продлить срок ее службы и сделать тренировки более приятными.