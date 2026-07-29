Какая спортивная одежда требует частой замены и как выбрать лучшую

Спортивные бра теряют эластичность быстрее другой одежды из-за постоянного натяжения ткани и частых стирок. Когда резинка перестает плотно прилегать к телу, а чашки деформируются, поддержка груди во время тренировок снижается, что может привести к дискомфорту и даже травмам. Ориентируйтесь на ощущения: если бюстгальтер растянулся и больше не фиксирует так, как в первые недели после покупки, пришло время его заменить.