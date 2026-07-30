Экипировка для летнего парка: 7 вещей для тренировок в жару

Правильно подобранная летняя экипировка позволяет наслаждаться тренировками на свежем воздухе даже в жаркую погоду, не подвергая организм излишнему стрессу. Когда одежда эффективно отводит влагу, защищает от солнца и обеспечивает вентиляцию, вы можете полностью сосредоточиться на своих спортивных целях. Попробуйте обновить свой летний гардероб этими вещами и оцените, насколько комфортнее и приятнее становятся тренировки на улице.