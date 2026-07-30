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Экипировка для летнего парка: 7 вещей для тренировок в жару

Эта подборка создана для тех, кто не готов отказываться от тренировок на свежем воздухе даже в летнюю жару, но хочет заниматься с комфортом и без риска перегрева.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Тренировка на улице
Летние тренировки на свежем воздухе дарят заряд бодрости, а правильная экипировка помогает комфортно переносить жару и получать удовольствие от занятийИсточник: Magnific

Летние тренировки требуют особого подхода к выбору гардероба. Неправильно подобранная одежда может быстро привести к перегреву, дискомфорту от пота и даже тепловому удару. Грамотно подобранные вещи решают эти проблемы: они максимально легкие, дышащие, отводят влагу и защищают от агрессивного летнего солнца. В этой статье мы разберем семь ключевых элементов одежды и аксессуаров, которые сделают ваши летние занятия на улице по-настоящему комфортными.

1. Легкий топ с усиленным отводом влаги

В летнюю жару потоотделение значительно усиливается, поэтому базовый слой должен работать на максимуме своих возможностей. Специальные спортивные топы из высокотехнологичной синтетики мгновенно отводят влагу от кожи и быстро испаряют ее с поверхности ткани, сохраняя ощущение сухости.

Ищите модели с сетчатыми вставками в зонах повышенного потоотделения — под мышками, на спине и по бокам. Такие вставки обеспечивают дополнительную вентиляцию и ускоряют охлаждение тела. Плоские швы и свободный крой в области груди предотвратят натирание и дискомфорт во время интенсивных движений.

Топ спортивный

Топ спортивный

Bodycore
от 3000 ₽
Топ создан для комфортных тренировок и активного образа жизни. Он выполнен из мягкой эластичной ткани с антибактериальной обработкой. Вставки из сетки обеспечивают дополнительную вентиляцию. Модель удобно надевается благодаря молнии. Подходит для фитнеса, йоги и других видов активности
Где купить
Ozon
Топ спортивный

Топ спортивный

Belle you
от 3000 ₽
Спортивный топ мягко прилегает к телу и подходит для разных видов тренировок. Подкладка и съемные чашки делают посадку более комфортной. Эластичный материал хорошо тянется и сохраняет форму. Рельефные швы дополняют лаконичный дизайн. Топ легко комбинируется с легинсами и шортами
Где купить
Belle you

2. Лонгслив с максимальной UV-защитой

Летнее солнце наиболее агрессивно, и длительные тренировки под открытым небом требуют надежной защиты. Специальный лонгслив с фактором защиты UPF 50+ блокирует более 98% ультрафиолетовых лучей, предотвращая ожоги и долгосрочное повреждение кожи.

Современные модели изготавливаются из ультратонкой ткани, которая на ощупь кажется прохладной и практически невесомой. Светлые оттенки лучше всего отражают солнечные лучи, сохраняя комфортную температуру тела. Удлиненные рукава с манжетами и высокий воротник-стойка защищают самые уязвимые зоны — кисти рук, предплечья и шею.

Лонгслив на молнии

Лонгслив на молнии

Belle you
от 4000 ₽
Спортивный лонгслив подходит для тренировок и активного отдыха. Эластичный трикотаж хорошо тянется и повторяет движения тела. Воротник на короткой молнии помогает регулировать комфорт в разную погоду. Манжеты с прорезями для больших пальцев делают посадку более удобной
Где купить
Belle you

3. Шорты с вентиляционными зонами

В жаркую погоду ноги нуждаются в максимальном охлаждении, и правильно подобранные шорты играют здесь ключевую роль. Модели из легкой дышащей ткани с перфорацией или сетчатыми вставками обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха, предотвращая перегрев.

Обратите внимание на шорты со встроенными компрессионными шортами-подкладками — они предотвращают трение бедер и обеспечивают дополнительную поддержку мышц. Боковые разрезы по низу изделия увеличивают свободу движений и улучшают вентиляцию. Карманы на молнии надежно зафиксируют телефон и ключи, не создавая лишнего давления на тело.

Шорты-велосипедки спортивные в рубчик с надписью

Шорты-велосипедки спортивные в рубчик с надписью

Befree
от 800 ₽
Спортивные шорты-велосипедки из эластичной ткани в рубчик подходят для тренировок и повседневной носки. Высокая посадка создает комфортную посадку и хорошо сочетается с разными вариантами верха. Широкий пояс с надписью мягко фиксируется на талии и не вызывает дискомфорта
Где купить
Befree
Шорты спортивные атласные с лампасами

Шорты спортивные атласные с лампасами

Befree
от 1800 ₽
Атласные спортивные шорты сочетают комфорт и лаконичный дизайн. Свободный крой не ограничивает движения, а средняя посадка подходит для повседневной носки. Боковые карманы делают модель более практичной. Лампасы, принт и небольшие разрезы по бокам дополняют спортивный стиль
Где купить
Befree

4. Головной убор с охлаждающим эффектом

Защита головы от перегрева — приоритет номер один для летних тренировок. Специальные спортивные кепки и банданы с технологией охлаждения не просто закрывают голову от солнца, но и активно снижают температуру.

Ищите модели с охлаждающими вставками, которые активируются при контакте с водой или потом. Перфорация по всей поверхности головного убора и световозвращающие элементы обеспечивают постоянную вентиляцию и безопасность при вечерних пробежках. Регулируемый ремешок на затылке позволяет точно подогнать размер, чтобы убор не сползал при активных движениях.

Козырёк-бейсболка

Козырёк-бейсболка

Ozberry
от 650 ₽
Козырек подходит для спорта, прогулок и отдыха в солнечную погоду. Легкий материал помогает комфортно носить аксессуар в течение дня. Широкий козырек закрывает глаза от яркого света и солнечных бликов. Эластичная лента плотно фиксируется на голове и хорошо впитывает влагу
Где купить
Ozon Wildberries
Бейсболка

Бейсболка

Genwarsen
от 1700 ₽
Спортивная бейсболка подходит для бега, прогулок, велоспорта и тренировок в теплое время года. Легкий полиэстер хорошо пропускает воздух и быстро сохнет после намокания. Сетчатые вставки помогают снизить ощущение перегрева в жаркую погоду. Регулируемая посадка подходит для разного объема головы
Где купить
Ozon Wildberries

5. Легкая ветровка для вечерних тренировок

Летние вечера могут быть обманчивы: после захода солнца температура падает, а влажное после тренировки тело быстро остывает. Сверхлегкая ветровка из сетчатого материала или тонкой мембраны защитит от вечерней прохлады, не создавая эффекта парника.

Такие модели весят всего 100−150 граммов и складываются в крошечный мешочек, который помещается в карман шорт. Сетчатые вставки под мышками и на спине обеспечивают вентиляцию, а светоотражающие полосы делают вас заметными в сумерках. Капюшон с регулировкой объема защитит голову от внезапного летнего дождя.

Ветровка мужская

Ветровка мужская

KITT LANGZHI
от 4500 ₽
Мужская ветровка выполнена в спортивном ретро-стиле с элементами 90-х. Лёгкий материал делает её удобной для весны и прохладного лета. Свободный крой обеспечивает комфорт при движении. Куртка оснащена карманами и практичной молнией. Подходит для повседневной носки и активного образа жизни
Где купить
Ozon
Олимпийка

Олимпийка

Томилочка Мода ТМ
от 1900 ₽
Олимпийка-бомбер с современным дизайном и светоотражающим эффектом подходит для повседневной носки. Свободный крой обеспечивает комфорт и свободу движений. Контрастные вставки добавляют выразительности внешнему виду. Модель подходит для прохладной погоды благодаря ветрозащитным свойствам
Где купить
Ozon Wildberries

6. Спортивные носки с антибактериальной обработкой

Летом ноги потеют особенно интенсивно, что создает идеальную среду для размножения бактерий и появления неприятного запаха. Специальные спортивные носки с антибактериальной пропиткой и усиленной вентиляцией решают эту проблему комплексно.

Модели с сетчатыми зонами на подъеме стопы и в области пальцев обеспечивают постоянный приток воздуха. Усиленные пятка и мысок предотвращают появление мозолей при беге по асфальту, а компрессионная поддержка свода стопы снижает усталость. Выбирайте носки из смесовых волокон с содержанием полиэстера и эластана — они быстро сохнут и не теряют форму.

Спортивные носки

Спортивные носки

Reborn Sport
от 545 ₽
Спортивные носки разрабатываются для комфортного использования во время тренировок и повседневной активности. Сочетание хлопка и синтетических волокон обеспечивает хорошую вентиляцию и износостойкость. Усиленные пятка и мысок помогают снизить нагрузку на стопу и защищают от натирания.
Где купить
Ozon Wildberries

7. Охлаждающее полотенце или бандана

Этот аксессуар станет спасением в особенно жаркие дни. Специальные охлаждающие полотенца и банданы из микрофибры снижают температуру тела при контакте с кожей.

Достаточно намочить такое полотенце в воде, отжать и накинуть на шею или голову — охлаждающий эффект сохраняется до нескольких часов. Компактные размеры позволяют всегда носить аксессуар с собой в небольшой сумке или кармане. Некоторые модели имеют двустороннюю структуру: одна сторона быстро впитывает влагу, другая — остается приятной на ощупь и охлаждает.

Охлаждающее полотенце

Охлаждающее полотенце

Bear Trail
от 350 ₽
Спортивное полотенце подходит для тренировок, путешествий и активного отдыха. Материал из микрофибры быстро сохнет и остается легким после намокания. Размер 50×120 см удобен для спортзала, йоги, бассейна или поездок. Полотенце компактно складывается и помещается в рюкзак или спортивную сумку
Где купить
Ozon Wildberries
Повязка на голову

Повязка на голову

FreeSpirit
от 200 ₽
Повязка подходит для спорта, прогулок и повседневной носки в любое время года. Мягкий трикотаж приятно прилегает к голове и хорошо пропускает воздух. Материал сохраняет форму после стирок и долго остается эластичным
Где купить
Ozon Wildberries

Правильно подобранная летняя экипировка позволяет наслаждаться тренировками на свежем воздухе даже в жаркую погоду, не подвергая организм излишнему стрессу. Когда одежда эффективно отводит влагу, защищает от солнца и обеспечивает вентиляцию, вы можете полностью сосредоточиться на своих спортивных целях. Попробуйте обновить свой летний гардероб этими вещами и оцените, насколько комфортнее и приятнее становятся тренировки на улице.