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13:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинский экипаж финишировал на затопленном судне на ЧМ по гребле на лодках

Финиш на чемпионате мира по гребле на лодках класса «Дракон» в Таиланде получился запоминающимся: украинский экипаж пересек линию на затопленном судне.

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На чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон» в Таиланде украинский экипаж финишировал на затопленном судне, сообщает Федерация драгонбота Украины на своей странице в социальной сети.

В заплыве на дистанции 2 километра украинский драгонбот, длинное каноэ, с головой дракона и хвостом, затопило за 200 метров до финиша из-за волны от соперников. Но экипаж до конца продолжал грести, и спортсмены в итоги смогли добраться до шестого места из девяти команд-участников.

«Бороться до конца… Они не сдались, продолжили борьбу и финишировали с 6-м результатом из 9 команд. Браво за характер», — прокомментировали соревнования в спорткомитете.

«Дракон» — это тяжелая 20-местная лодка или каноэ, включающая в свой состав помимо спортсменов, барабанщика и направляющего в хвостовой части. Этот вид гребли зародился в Китае. По разным оценкам, в Поднебесной сейчас выступают на «Драконах» около 50 миллионов спортсменов.

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