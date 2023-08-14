Украинский экипаж финишировал на затопленном судне на ЧМ по гребле на лодках

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239247" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон» в Таиланде украинский экипаж финишировал на затопленном судне, сообщает Федерация драгонбота Украины на своей странице в социальной сети.

В заплыве на дистанции 2 километра украинский драгонбот, длинное каноэ, с головой дракона и хвостом, затопило за 200 метров до финиша из-за волны от соперников. Но экипаж до конца продолжал грести, и спортсмены в итоги смогли добраться до шестого места из девяти команд-участников.

«Бороться до конца… Они не сдались, продолжили борьбу и финишировали с 6-м результатом из 9 команд. Браво за характер», — прокомментировали соревнования в спорткомитете.