Германия отказала в выдаче виз российским гребцам для участия в первенстве Европы

Соревнования пройдут с 25-го по 27 августа в немецком Крефельде. На них должны были выступить четверо гребцов из России, заявки которых были одобрены оргкомитетом. Тем не менее, принимающая сторона отказала российским спортсменам в выдаче виз, лишив их возможности участвовать в соревнованиях.