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15:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Германия отказала в выдаче виз российским гребцам для участия в первенстве Европы

Российские гребцы не выступят на молодежном чемпионате Европы из-за отказа Германии в выдаче виз. Об этом сообщает официальный сайт федерации гребного спорта России.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования пройдут с 25-го по 27 августа в немецком Крефельде. На них должны были выступить четверо гребцов из России, заявки которых были одобрены оргкомитетом. Тем не менее, принимающая сторона отказала российским спортсменам в выдаче виз, лишив их возможности участвовать в соревнованиях.

«Германия не открыла нам визы, и, к сожалению, на первенство Европы мы не поедем. Все заявленные участники отправятся на открытое первенство Белоруссии среди молодежи до 23 лет», — сказал главный тренер сборной России Александр Зюзин.

Планировалось, что на первенстве Европы выступят Александр Яковлев, Анастасия Любич, Олег Дудко и Иван Кладов.

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