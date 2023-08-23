Германия отказала в выдаче виз российским гребцам для участия в первенстве Европы
Российские гребцы не выступят на молодежном чемпионате Европы из-за отказа Германии в выдаче виз. Об этом сообщает официальный сайт федерации гребного спорта России.
Российские гребцы не выступят на молодежном чемпионате Европы из-за отказа Германии в выдаче виз. Об этом сообщает официальный сайт федерации гребного спорта России.
Соревнования пройдут с 25-го по 27 августа в немецком Крефельде. На них должны были выступить четверо гребцов из России, заявки которых были одобрены оргкомитетом. Тем не менее, принимающая сторона отказала российским спортсменам в выдаче виз, лишив их возможности участвовать в соревнованиях.
«Германия не открыла нам визы, и, к сожалению, на первенство Европы мы не поедем. Все заявленные участники отправятся на открытое первенство Белоруссии среди молодежи до 23 лет», — сказал главный тренер сборной России Александр Зюзин.
Планировалось, что на первенстве Европы выступят Александр Яковлев, Анастасия Любич, Олег Дудко и Иван Кладов.