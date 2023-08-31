Умер олимпийский чемпион Анатолий Сасс

«Супруга сказала, что приехала с дачи, а Анатолий Сасс уже умер. Сейчас она вызывает полицию и заказывает все необходимые процедуры. К сожалению, возраст у него уже был большой, все-таки 87 лет. Светлая память Анатолию Фомичу, многое сделал в жизни», — сказал Свирин.