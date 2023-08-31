Умер олимпийский чемпион Анатолий Сасс
Олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс умер в возрасте 87 лет.
Олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс умер в возрасте 87 лет.
Печальные вести сообщил РИА Новости президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
«Супруга сказала, что приехала с дачи, а Анатолий Сасс уже умер. Сейчас она вызывает полицию и заказывает все необходимые процедуры. К сожалению, возраст у него уже был большой, все-таки 87 лет. Светлая память Анатолию Фомичу, многое сделал в жизни», — сказал Свирин.
Анатолий Сасс выиграл золотую медаль на Играх в Мехико в 1968 году в Мехико в парной двойке с Александром Тимошининым.