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17:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Умер олимпийский чемпион Анатолий Сасс

Олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс умер в возрасте 87 лет.

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Источник: РИА "Новости"

Печальные вести сообщил РИА Новости президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

«Супруга сказала, что приехала с дачи, а Анатолий Сасс уже умер. Сейчас она вызывает полицию и заказывает все необходимые процедуры. К сожалению, возраст у него уже был большой, все-таки 87 лет. Светлая память Анатолию Фомичу, многое сделал в жизни», — сказал Свирин.

Анатолий Сасс выиграл золотую медаль на Играх в Мехико в 1968 году в Мехико в парной двойке с Александром Тимошининым.

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Умер олимпийский чемпион Анатолий Сасс
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