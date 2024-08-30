Спортсмен августа: Захар Петров

В соревнованиях каноистов-одиночек на 500 м Петров пришел к финишу первым, но остался без медали, так как на финише выпал из каноэ. Победителем был признан молдавский гребец Сергей Тарновский. После официально поданного протеста золотую медаль присудили Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения финишной черты россиянин еще находился в каноэ. Однако потом решение было пересмотрено, и золотая медаль вернулась к Тарновскому.