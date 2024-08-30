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Спортсмен августа: Захар Петров

Российский гребец-каноист занял стал двукратным чемпионом мира и дважды финишировал четвертым на Олимпиаде в Париже.

Источник: Reuters

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходил в Самарканде с 23 по 25 августа. Захар Петров завоевал две золотые медали: в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1000 м и в соревнованиях смешанных четверок на дистанции 500 м.

В соревнованиях каноистов-одиночек на 500 м Петров пришел к финишу первым, но остался без медали, так как на финише выпал из каноэ. Победителем был признан молдавский гребец Сергей Тарновский. После официально поданного протеста золотую медаль присудили Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения финишной черты россиянин еще находился в каноэ. Однако потом решение было пересмотрено, и золотая медаль вернулась к Тарновскому.