Гребцов из России допустили до турниров в четверках и восьмерках

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России к турнирам, но только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. При этом МОК рекомендовал не допускать россиян к участию в командных видах спорта, сделав исключение только для представителей индивидуальных дисциплин. Международная федерация гребного спорта допустила россиян до турниров в нейтральном статусе в июне 2023 года.