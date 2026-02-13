Ричмонд
Гребцов из России допустили до турниров в четверках и восьмерках

Гребцы вновь смогут выступать на международной арене, но в нейтральном статусе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Станислав Красильников/ ТАСС

Исполком Международной федерации гребного спорта допустил российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в четверках и восьмерках в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России.

Ранее гребцы из России и Белоруссии могли выступать в одиночках и двойках.

«Расширение списка дисциплин и турниров, в которых российские гребцы смогут участвовать в нейтральном статусе, подтверждает, что мы движемся в верном направлении, и даже самые непримиримые федерации со временем вернут российских спортсменов на международные старты без каких-либо ограничений.

Продолжаем диалог с федерацией и ожидаем решения по имплементации рекомендаций Международного олимпийского комитета по допуску всех юниоров без каких-либо ограничений», — сказано сообщении организации.

Международный олимпийский комитет также рекомендовал федерациям одиночных и командных видов спорта допустить до соревнований с гимном и флагом юниоров из России и Беларуси. Федерация гребного спорта пока не приняла такого решения.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России к турнирам, но только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. При этом МОК рекомендовал не допускать россиян к участию в командных видах спорта, сделав исключение только для представителей индивидуальных дисциплин. Международная федерация гребного спорта допустила россиян до турниров в нейтральном статусе в июне 2023 года.

