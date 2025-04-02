Более 1000 регбистов подали иск к World Rugby из-за травм головы

К иску присоединились 725 бывших регбистов и 280 бывших игроков в регбилиг (регби-13). Они требуют компенсации от World Rugby, Регбийного союза Англии, Регбийного союза Уэльса, Футбольной лиги регби за «потерянный заработок, медицинские счета и расходы на лечение».
«Заявители страдают от ряда неврологических заболеваний, изменяющих их жизнь, включая болезнь Паркинсона, болезнь двигательных нейронов (БДН), хроническую травматическую энцефалопатию и деменцию. Они утверждают, что эти травмы являются прямым результатом сотрясений и ударов средней степени тяжести, полученных ими во время игровой карьеры.
Истцы утверждают, что руководящие органы не предприняли разумных мер для защиты их от последствий сотрясений во время игровой карьеры, несмотря на то, что знали о рисках», — сказано в заявлении юристов.
О судебном процессе против World Rugby и других регбийных федераций было объявлено в декабре 2020 года. Иск был подан группой регбистов во главе с бывшим игроком сборной Англии Стивом Томпсоном, которые требовали денежной компенсации и изменений в правилах игры. В течение нескольких лет к ним присоединились сотни других регбистов, в том числе чемпионы мира в составе сборной Англии Фил Викери и Марк Риган, а также бывший капитан сборной Уэльса Колин Чарвис.
В 2011 году аналогичный иск был подан против Национальной футбольной лиги (НФЛ). Бывшие игроки в американский футбол обвиняли лигу в том, что она не обеспечивала достаточную защиту игроков от травм головы, особенно от сотрясений мозга. В результате этого иска несколько тысяч игроков суммарно получили от НФЛ компенсацию в размере около 1 миллиарда долларов.
В отличие от НФЛ, в регби игроки за сезон проводят почти вдвое больше матчей (около 30). Также регбисты используют мягкие шлемы из неопреновых или тканевых материалов с амортизирующими вставками из пенополиуретана, в то время как в американском футболе игроки защищены высокотехнологичными жесткими шлемами.