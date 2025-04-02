Более 1000 регбистов подали иск к World Rugby из-за травм головы

О судебном процессе против World Rugby и других регбийных федераций было объявлено в декабре 2020 года. Иск был подан группой регбистов во главе с бывшим игроком сборной Англии Стивом Томпсоном, которые требовали денежной компенсации и изменений в правилах игры. В течение нескольких лет к ним присоединились сотни других регбистов, в том числе чемпионы мира в составе сборной Англии Фил Викери и Марк Риган, а также бывший капитан сборной Уэльса Колин Чарвис.