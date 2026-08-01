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Сборной Самоа грозит отстранение от международных турниров

По данным СМИ, конфликт между правительством страны и национальным регбийным союзом может привести к санкциям World Rugby.

Источник: РИА "Новости"

Сборная Самоа по регби может быть отстранена от международных соревнований из-за конфликта между правительством страны и национальным регбийным союзом Lakapi Samoa. Об этом сообщает Le Parisien.

Правительство Самоа объявило об отзыве всей финансовой поддержки союза, сославшись на внутренние разногласия и проблемы в управлении организацией. По данным Samoan Observer, World Rugby предоставила властям 24 часа для пересмотра решения, иначе национальной команде может грозить четырехлетнее отстранение.

В то же время World Rugby не подтвердила информацию о возможной дисквалификации, заявив, что продолжает «активный и конструктивный диалог со всеми сторонами».

Мужская сборная Самоа уже квалифицировалась на Кубок мира 2027 года в Австралии и за всю историю пропустила только первый розыгрыш турнира в 1987 году.