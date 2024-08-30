Покоривший соцсети турецкий стрелок Дикеч запатентует свою позу

51-летний Дикеч во время стрельбы не пользовался специальной экипировкой. Турецкий спортсмен выходил на стрельбище без наушников и профессиональных линз для улучшения точности. Во время стрельбы он держал руку в кармане, чем восхитил пользователей сети, несмотря на поражение в финальном поединке. В соцсетях его сравнивали с персонажами из компьютерных игр и фильмов.