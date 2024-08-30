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Покоривший соцсети турецкий стрелок Дикеч запатентует свою позу

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже турецкий стрелок Юсуф Дикеч зарегистрирует патент на свою позу при стрельбе, которая стала популярной в социальных сетях, сообщает TGRT Haber.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

Напомним, Юсуф Дикеч и Шеввал Илайда Тархан принесли Турции олимпийскую медаль, завоевав серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Эта награда стала первой в истории Турции в стрельбе.

51-летний Дикеч во время стрельбы не пользовался специальной экипировкой. Турецкий спортсмен выходил на стрельбище без наушников и профессиональных линз для улучшения точности. Во время стрельбы он держал руку в кармане, чем восхитил пользователей сети, несмотря на поражение в финальном поединке. В соцсетях его сравнивали с персонажами из компьютерных игр и фильмов.

Позу Дикеча повторяли многие участники Олимпиады, например рекордсмен мира в прыжках с шестом Арман Дюплантис. А британские легкоатлетки во время выхода на дорожку в одной из эстафет, все вместе повторили позу Дикеча.

«Заявка человека, выдававшего себя за Дикеча, мобилизовала нас. Мы очень рады выступить посредниками в рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака Юсуфа Дикеча, который завоевал для Турции серебряную медаль и внес значительный вклад в продвижение нашей страны. Дикеч также внимательно следит за процессом регистрации», — приводит слова генерального директора компании Markiz Patent Орхана Эримана TGRT Haber.

Отмечается, что две недели назад в Турецкое ведомство по патентам и товарным знакам уже была подана заявка от имени Дикеча, но тогда спортсмен сообщил, что не имеет к этому отношения.