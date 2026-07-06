Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстонию лишили чемпионата Европы из-за недопуска россиян

Европейская стрелковая конфедерация (ESC) приняла решение перенести чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года из Таллина в испанскую Гранаду.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает ERR со ссылкой на Эстонский стрелковый союз, причиной подобного решения стало то, что турнир является квалификационным к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и Европейским играм-2027, и все имеющие право на участие спортсмены должны иметь возможность выступить. Эстония отказалась принимать российских и белорусских спортсменов на территории страны.

«Конечно, жаль, что у нас не будет возможности принять чемпионат Европы по стрельбе в 2027 году. Мы понимаем, что в случае олимпийских квалификационных соревнований Европейская стрелковая конфедерация исходит из принципа, что все имеющие право спортсмены должны иметь возможность соревноваться. Тем не менее Эстонский стрелковый союз руководствуется принципами эстонского государства и не может допустить граждан Белоруссии или России в Эстонию», — заявил президент Эстонского стрелкового союза Вахур Карус.

На сайте ESC Испания уже обозначена в качестве места проведения чемпионата Европы. Турнир будет проходить с 3 по 9 марта 2027 года.