Эстонию лишили чемпионата Европы из-за недопуска россиян

«Конечно, жаль, что у нас не будет возможности принять чемпионат Европы по стрельбе в 2027 году. Мы понимаем, что в случае олимпийских квалификационных соревнований Европейская стрелковая конфедерация исходит из принципа, что все имеющие право спортсмены должны иметь возможность соревноваться. Тем не менее Эстонский стрелковый союз руководствуется принципами эстонского государства и не может допустить граждан Белоруссии или России в Эстонию», — заявил президент Эстонского стрелкового союза Вахур Карус.