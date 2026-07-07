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Захарова высказалась о переносе чемпионата Европы из Эстонии

Турнир по стрельбе из пневматического оружия перенесли из Таллина в Гранаду из-за недопуска россиян и белорусов.

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение лишить Эстонию права проведения чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«В странах, где не дают отпор расизму и ксенофобии, международные спортивные мероприятия проводить нельзя», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесен из Таллина в испанскую Гранаду. Причиной стал отказ эстонской стороны допустить российских и белорусских спортсменов.

По данным «Матч ТВ», из-за действующей в Эстонии политики граждане России и Белоруссии не могут участвовать в международных спортивных мероприятиях, которые проходят на территории страны.

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия проводится в дисциплинах с использованием пневматической винтовки и пистолета. Такие турниры входят в календарь международных соревнований и являются важной частью сезона для стрелков.