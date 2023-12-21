На Кубке мира по шорт-треку фотофиниш не смог выявить победителя

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240072" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В финале забега на 500 метров в рамках этапа Кубка мира в Сеуле сразу две спортсменки стали обладательницами золотых медалей.

Представительниц Нидерландов Сельму Паутсма и Ксандру Велзебур не смог рассудить даже фотофиниш.

Спортсменки показали абсолютно одинаковое время — 43,128 секунды.