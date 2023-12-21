На Кубке мира по шорт-треку фотофиниш не смог выявить победителя
Уникальный случай — спортсменки показали одинаковое время вплоть до тысячной доли секунды.
Уникальный случай — спортсменки показали одинаковое время вплоть до тысячной доли секунды.
В финале забега на 500 метров в рамках этапа Кубка мира в Сеуле сразу две спортсменки стали обладательницами золотых медалей.
Представительниц Нидерландов Сельму Паутсма и Ксандру Велзебур не смог рассудить даже фотофиниш.
Спортсменки показали абсолютно одинаковое время — 43,128 секунды.
24-летняя Сельма Паутсма и 22-летняя Ксандра Велзебур вместе выигрывали золотую медаль Олимпийских игр. Спортсменки были в составе эстафетной нидерландской команды, которая в Пекине в 2022 году опередила соперниц из Южной Кореи и Китая.