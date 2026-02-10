Чемпионка ОИ из Нидерландов поблагодарила экс-тренера сборной РФ

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам после победы на Олимпиаде заявила, что счастлива работать под руководством российского тренера Константина Полтавца. 9 февраля Лердам стала чемпионкой Олимпийских игр в Италии на дистанции 1000 метров.
«Константин Полтавец — потрясающий тренер. Счастлива, что работаю с ним. С нетерпением жду момента, когда его обниму. Мы добились этого вместе», — приводит слова Лердам Okko.
Полтавец тренировал национальную команду России на протяжении 10 лет. В разное время специалист работал с немецкими и нидерландскими атлетами. С 2020 года Полтавец тренирует Лердам. За это время на счету нидерландской спортсменки пять побед на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и титул чемпионки мира в спринтерском многоборье, а также серебро на дистанции 1000 метров на Играх в Пекине.
27-летняя Лердам — возлюбленная известного видеоблогера и боксера, американца Джейка Пола.