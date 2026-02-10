Итальянка установила рекорд, завоевав медали на шести Олимпиадах

10 февраля Арианна Фонтана в составе итальянской сборной стала победительницей Игр в эстафете. Благодаря этой победе Фонтана стала трехкратной олимпийской чемпионкой, ранее она выигрывала золото на дистанции 500 м на Играх в Пхенчхане в 2018 году и Пекине в 2022 году. Также она выигрывала серебро на Играх в Сочи в 2014 году, а также один раз в 2018 году и дважды — в 2022 году. На Играх в Турине-2006 и Ванкувере-2010 она выиграла бронзу, также две награды этого достоинства она выиграла в Сочи, и была бронзовым призером Игр 2018 года.
Первым спортсменом, кому удалось выиграть медали на шести зимних Олимпиадах, был итальянский саночник Армин Цоггелер, который завоевал награды на всех зимних Играх с 1994-го по 2014 год.
На пяти Олимпиадах завоевывали медали лыжницы Раиса Сметанина и Марит Бьорген и конькобежка Ирен Вюст.
35-летняя Фонтана остается самой титулованной шорт-трекисткой в истории Олимпийских игр. Спортсменке не хватает одной медали, чтобы сравняться с фехтовальщиком Эдоардо Манджаротти, который является самым титулованным итальянским спортсменом на летних и зимних Олимпийских играх.