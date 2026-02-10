Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итальянка установила рекорд, завоевав медали на шести Олимпиадах

Выступающая в шорт-треке Арианна Фонтана стала первой женщиной, кому удалось завоевать медали на шести зимних Олимпиадах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

10 февраля Арианна Фонтана в составе итальянской сборной стала победительницей Игр в эстафете. Благодаря этой победе Фонтана стала трехкратной олимпийской чемпионкой, ранее она выигрывала золото на дистанции 500 м на Играх в Пхенчхане в 2018 году и Пекине в 2022 году. Также она выигрывала серебро на Играх в Сочи в 2014 году, а также один раз в 2018 году и дважды — в 2022 году. На Играх в Турине-2006 и Ванкувере-2010 она выиграла бронзу, также две награды этого достоинства она выиграла в Сочи, и была бронзовым призером Игр 2018 года.

Первым спортсменом, кому удалось выиграть медали на шести зимних Олимпиадах, был итальянский саночник Армин Цоггелер, который завоевал награды на всех зимних Играх с 1994-го по 2014 год.

На пяти Олимпиадах завоевывали медали лыжницы Раиса Сметанина и Марит Бьорген и конькобежка Ирен Вюст.

35-летняя Фонтана остается самой титулованной шорт-трекисткой в истории Олимпийских игр. Спортсменке не хватает одной медали, чтобы сравняться с фехтовальщиком Эдоардо Манджаротти, который является самым титулованным итальянским спортсменом на летних и зимних Олимпийских играх.