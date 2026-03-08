День в истории спорта: 8 марта 1939 года родилась выдающаяся советская конькобежка Лидия Скобликова

На Олимпийских играх 1960 года в Скво‑Вэлли она выиграла две дистанции, а настоящий триумф пришел в 1964 году в Инсбруке, где советская спортсменка одержала победу на всех четырех дистанциях программы. Этот уникальный результат принес ей прозвище «королева льда» и стал одним из самых ярких достижений в истории зимних Игр. Скобликова не раз обновляла мировые рекорды, а ее успехи способствовали бурному росту популярности конькобежного спорта в СССР.