Умер тренер трехкратного чемпиона мира по конькобежному спорту

Петров был мастером спорта СССР международного класса по конькобежному спорту, победителем и призером чемпионатов СССР, а также рекордсменом мира и СССР. После окончания карьеры он работал тренером-преподавателем в СДЮШОР «Юность Москвы». На Олимпиаде-2014 в Сочи Петров входил в тренерский штаб сборной России.