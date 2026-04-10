Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер тренер трехкратного чемпиона мира по конькобежному спорту

Заслуженный тренер России по конькобежному спорту Юрий Петров скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает Московская академия зимних видов спорта.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Юрий Анатольевич посвятил свою жизнь спорту, воспитанию молодых спортсменов и развитию конькобежного спорта. Его профессионализм, преданность делу и человеческие качества навсегда останутся в памяти коллег, учеников и всех, кто его знал. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что 3 апреля Петров попал в больницу с инсультом, в связи с чем он перенес две операции.

Петров был мастером спорта СССР международного класса по конькобежному спорту, победителем и призером чемпионатов СССР, а также рекордсменом мира и СССР. После окончания карьеры он работал тренером-преподавателем в СДЮШОР «Юность Москвы». На Олимпиаде-2014 в Сочи Петров входил в тренерский штаб сборной России.

Самым известным учеником Петрова был трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы Денис Юсков.