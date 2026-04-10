Умер тренер трехкратного чемпиона мира по конькобежному спорту

«Юрий Анатольевич посвятил свою жизнь спорту, воспитанию молодых спортсменов и развитию конькобежного спорта. Его профессионализм, преданность делу и человеческие качества навсегда останутся в памяти коллег, учеников и всех, кто его знал. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.
Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что 3 апреля Петров попал в больницу с инсультом, в связи с чем он перенес две операции.
Петров был мастером спорта СССР международного класса по конькобежному спорту, победителем и призером чемпионатов СССР, а также рекордсменом мира и СССР. После окончания карьеры он работал тренером-преподавателем в СДЮШОР «Юность Москвы». На Олимпиаде-2014 в Сочи Петров входил в тренерский штаб сборной России.
Самым известным учеником Петрова был трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы Денис Юсков.