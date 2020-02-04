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15:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийский чемпион по лыжам сломал палец в баре (фото)

Курьезная травма.

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Источник: РИА "Новости"

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжам Йоханнес Клэбо рассказал, как получил травму левой руки. У норвежского лыжника сломаны два пальца.

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«В входные выбрались с другими лыжниками в город и сначала поиграли в боулинг, а потом пошли выпить пиво и в одном из пабов увидели автомат, который измеряет силу ударов. Как профессиональный спортсмен я серьезно подошел к этому конкурсу и ударил так, что машина показала рекордное количество очков. Все попросили меня ударить на бис, и я решил улучшить результат. Вложился со всей силы, но попал в металлический край автомата», — сказал Клэбо NRK.

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Клэбо из-за травмы пропустит гонки в ближайшие две недели. В зачете Кубка мира норвежец отстает от россиянина Александра Большунова на 235 очков.

Илья Андреев

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