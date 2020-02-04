Олимпийский чемпион по лыжам сломал палец в баре (фото)

«В входные выбрались с другими лыжниками в город и сначала поиграли в боулинг, а потом пошли выпить пиво и в одном из пабов увидели автомат, который измеряет силу ударов. Как профессиональный спортсмен я серьезно подошел к этому конкурсу и ударил так, что машина показала рекордное количество очков. Все попросили меня ударить на бис, и я решил улучшить результат. Вложился со всей силы, но попал в металлический край автомата», — сказал Клэбо NRK.