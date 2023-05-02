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19:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Вяльбе сообщила, что FIS попросила Россию не приезжать на встречу организации

Елена Вяльбе высказалась о заседании FIS.

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Источник: РИА "Новости"

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российская делегация будет отсутствовать на заседании Международной федерации лыжного спорта.

"Нет, мы не будем там встречаться. В федерации попросили нас не приезжать, не хотят, чтобы мы там были. Почему нас не пускают? Нам не сообщили. Были забронированы билеты, отели и прочее. Но теперь ничего не будет.

Нам предложили поучаствовать онлайн, но без права слова и голоса. Но зачем нам тогда участвовать? Расстроена ли я, что не смогу присутствовать на этих важных встречах? Нет, это не проблема. У нас всё хорошо, мы провели отличный домашний сезон, появляется всё больше спонсоров.

Будут ли участвовать россияне на Кубке мира? Ничего об этом не думаю. У нас есть план, тренировки и соревнования. Всё отлично", — приводит слова Вяльбе VG.

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