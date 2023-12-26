История Юлии Чепаловой: три олимпийских золота и счастливая жизнь после спорта

Юлия Чепалова родилась в 1976 году в Хабаровском крае. У лыжницы есть эвенкийские корни, правда, о своей принадлежности к коренному народу Восточной Сибири спортсменка, смеясь говорит: «Из эвенкийского у меня разве что скулы». Отец будущей чемпионки, заслуженный тренер Российской Федерации по лыжным гонкам Анатолий Михайлович Чепалов рассказывал, что Юлия пыталась надеть лыжные ботинки 35 размера, как только научилась ходить. Тренировок было так много, что в школе за прогулы ее даже порывались исключить. Но уроки были пропущены не просто так — успехи на лыжне не заставили себя ждать.

В 17 лет Чепалова выиграла первую золотую медаль чемпионата мира среди юниоров и в 1995 году попала в сборную. Уже в пятой для себя гонке на Кубке мира лыжница заехала в топ-10. В 1998 году, незадолго до Олимпийских игр в Нагано Чепалова впервые победила на этапе Кубка мира. Российские лыжницы в тот момент были лучшими в мире, поэтому нет ничего удивительного, что Чепалова не попала в состав олимпийской эстафеты на Играх в Нагано. Руководство сборной сделало выбор в пользу таких опытных чемпионок как Нина Гаврылюк, Ольга Данилова, Елена Вяльбе и Лариса Лазутина. Тем не менее именно на Олимпиаде в Нагано Чепалова привлекла к себе внимание болельщиков всего мира.

Юлия Чепалова на Олимпиаде в Нагано | Источник: AP 2023

Триумфальной для Чепаловой стала 30-километровая гонка коньковым стилем. В начале дистанции Чепалова лидировала на временных отсечках, превосходя знаменитую Стефанию Бельмондо на 3−4 секунды. Однако к середине дистанции итальянка на какое-то время вышла вперед. И все же на заключительном этапе гонки Юлии удалось совершить невероятное и в 21 год победить на требующей немалой выносливости самой длинной лыжной олимпийской дистанции. Никогда прежде столь юная спортсменка не побеждала на 30 километрах. После Нагано всем чемпионкам, за исключением польки Ковальчик (ей в Ванкувере было 27), удавалось победить на марафонской дистанции в возрасте за 30 лет.

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После Олимпийских игр в Нагано Чепалову назвали самой красивой спортсменкой мира. Статус одной из самых известных спортсменок России был закреплен смелым решением сняться обнаженной для журнала Playboy.

Родственники по-разному восприняли решение поучаствовать в таком смелом проекте. Первый муж Чепаловой — лыжник Дмитрий Ляшенко — не только присутствовал на съемках, но и сам появился в кадре с женой. А вот, Анатолий Чепалов не одобрил поступок дочери.

Отец был страшно недоволен. Он у нас жуткий консерватор. Но в то же время никогда не давит, вообще всегда воспитывал во мне самостоятельность и умение самой принимать решения. Но я-то видела его реакцию. Юлия Чепалова

В интервью «Спорт-Экспрессу» в феврале 2023 года Чепалова без сожаления говорит о принятом более 20 лет назад решении.

«Честно — я бы сейчас все отдала, чтобы еще раз сфотографироваться в Playboy. Классный опыт. Я иногда в лицо детям своим тыкаю этот журнал и говорю: “Смотрите! Какая красота была!”, — вспоминает знаменитая спортсменка.

При этом нельзя сказать, что известность вскружила Чепаловой голову. Она продолжила успешно выступать на самом высоком уровне. В 2001 году на чемпионате мира в Лахти спортсменка завоевала две медали, включая одну золотую. В том же году Чепалова по итогам сезона завоевала Большой хрустальный глобус. Следующей итоговой победы на Кубке мира, завоеванной лыжницей из России, довелось ждать более 20 лет — в 2022 году достижение покорилось Наталье Непряевой.

На Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити в 2002 году женская сборная России по лыжным гонкам приехала в привычном статусе фаворита. Болельщики ожидали большого количества наград — победные традиции были заложены советской лыжной школой и поддерживалась на протяжении всех прошлых Олимпиад. Но в Солт-Лейк-Сити все пошло совсем по-другому — вскоре после завоевания медалей были дисквалифицированы из-за допинга Лариса Лазутина и Ольга Данилова. Наличие данных спортсменок в составе команды стало причино недопуска сборной России к старту эстафеты. На этот раз Юлия Чепалова была в составе эстафетной четверки, но дебют в данной дисциплине спортсменке пришлось отложить.

Неблагоприятная атмосфера, окутавшая российскую сборную на соревнованиях, не помешала Чепаловой проявить себя. Лыжница выиграла золото в спринте, который только включили в программу Олимпиады. За счет невероятного темпа она создала себе задел перед финишной прямой и заслуженно завоевала золотую медаль. На сегодняшний день это единственная победа в олимпийском спринте для отечественных спортсменок.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240093&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем олимпийском цикле Чепалова продолжала демонстрировать фантастическую форму, 14 раз поднявшись на подиум. На предолимпийском чемпионате мира в немецком Оберстдорфе россиянка взяла 4 медали, включая золото в дуатлоне.

На Олимпийских играх в Турине 2006 года спортсменке вновь удалось проявить себя. На фирменной для себя марафонской дистанции россиянке совсем немного не хватило для победы — «всего лишь» второе место. Победа досталась чешке Катержине Нойманновой. Но без медали высшей пробы Чепалова из Италии не уехала — российская эстафетная команда во главе с Юлией одержала долгожданную победу. В составе сборной также были Наталья Баранова-Масалкина, Лариса Куркина, Евгения Медведева-Арбузова.

Увы, Игры в Турине оказались последним крупным международным стартом, на котором Чепалова смогла завоевать награды. Следующий сезон лыжница пропустила из-за беременности. Вернуть былую форму ей так и не удалось. За полгода до Олимпиады в Ванкувере Анатолий Чепалов сказал, что после Игр Юлия завершит карьеру, но принять участие в Играх в Канаде ей было не суждено. Всему виной положительный тест на эритропоэтин. Это один из гормонов, контролирующих образование красных кровяных клеток. Эритропоэтин, или ЭПО, неоднократно нелегально применялся спортсменами для улучшения показателей выносливости. В частности, из-за применения ЭПО американский велогонщик Лэнс Армстронг, рекордсмен по победам в Тур де Франс, в 2012 году был пожизненно дисквалифицирован и лишен всех титулов.

Новость о допинге стала неожиданной не только для российских и мировых любителей спорта, но и для самих Чепаловых.

«Ни я, ни Юлия никогда не подозревали, что мы употребляем ЭПО. На 100 процентов уверен, что никакого эритропоэтина в том препарате, который был обнаружен, нет. Это я говорю официально и во всеуслышание. Массово эритропоэтин в России не применяется с Олимпийских игр в Нагано, когда стало ясно, что все лаборатории его ловят. Во-вторых, эритропоэтин сейчас выгоднее не употреблять, чем употреблять. От него больше даже вреда, чем пользы», — говорил Анатолий Чепалов.

Юлия настояла на вскрытии пробы «В» — результат положительный. Чепалова писала открытое письмо президенту WADA, критиковала российское руководство за отсутствие поддержки, обращалась в CAS, но все равно была дисквалифицирована на два года. На этом карьера прославленной лыжницы была закончена.

Вместе со своим вторым мужем, чемпионом мира в лыжном спринте Василием Рочевым, Чепалова проживает в Сыктывкаре. При этом каждые три месяца летает в Хабаровск по работе, так как является президентом Федерации Хабаровского края по лыжным гонкам. Также бывшая спортсменка занимает пост советника президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Лыжами спортивный кругозор Чепаловой не ограничивается. Она является президентом федерации акробатического рок-н-ролла в Коми и членом попечительского совета федерации спортивной борьбы в Хабаровском крае.

Спортсменка говорит, что абсолютно счастлива:

У меня пятеро детей, все живы-здоровы, отличные отношения со всеми. У меня муж классный. Дед у нас здоровый, тренирует до сих пор. Живу хорошо, машина, работа есть, занимаюсь любимым делом. У меня есть собака, кошка, даже они ладят. Юлия Чепалова

Младшему из детей Чепаловой, сыну Алексею, в этом году исполнилось пять лет. А старшая дочь, Олеся Ляшенко, в 2022 году попала в юниорскую лыжную сборную России. Ее первым тренером также стал Анатолий Чепалов. Сейчас 78-летний специалист уже не тренирует старшую внучку, переключившись на вторую дочку Юлии, 15-летнюю Васелину Рочеву. В общем, у российских болельщиков есть надежды, что победные традиции легендарной спортсменки в сравнительно скором времени будут продолжены дочерьми Юлии Чепаловой.