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13:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Степанова выиграла гонку на этапе Кубка России в Казани

Олимпийская чемпионка Пекина лыжница Вероника Степанова выиграла в гонку на 10 км свободным стилем на пятом этапе Кубка России.

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Источник: Соцсети

23-летняя Степанова, представляющая Архангельскую область, обогнала ближайшую преследовательницу на 39 секунд, преодолев дистанцию за 25 минут 18,8 секунды. Второе место заняла Алина Пеклецова. Третьей стала Елизавета Пантрина, она проиграла победительнице 46,3 секунды.

​​На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Вероника Степанова в эстафете 4×5 км в составе команды ОКР бежала заключительный этап гонки и, финишировала первой. Спортсменка стала самой молодой российской олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.

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