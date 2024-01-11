Степанова выиграла гонку на этапе Кубка России в Казани

23-летняя Степанова, представляющая Архангельскую область, обогнала ближайшую преследовательницу на 39 секунд, преодолев дистанцию за 25 минут 18,8 секунды. Второе место заняла Алина Пеклецова. Третьей стала Елизавета Пантрина, она проиграла победительнице 46,3 секунды.

​​На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Вероника Степанова в эстафете 4×5 км в составе команды ОКР бежала заключительный этап гонки и, финишировала первой. Спортсменка стала самой молодой российской олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.