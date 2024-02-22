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10:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Александр Большунов не будет выступать без флага и гимна

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что условия допуска на международные турниры ущемляют россиян.

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Источник: РИА "Новости"

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не будет выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Готов ли выступать в нейтральном статусе, как теннисисты? Насчет теннисистов я не знаю, но тему нейтрального статуса можно опустить и не поднимать. Еcли ехать, то нормально. Почему наши cпортcмены должны быть ущемлены во вcех направлениях? Вcе приезжают, у них вcе хорошо, они вcе могут cебе позволить, у них не болит душа. В нашем cлучае очень много вопроcов», — сказал Большунов в интервью «Матч ТВ».

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, победитель чемпионата мира, двукратный обладатель Кубка мира. В этом сезоне 27‑летний лыжник выиграл все личные гонки, на его счету 21 победа подряд.

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