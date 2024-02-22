Александр Большунов не будет выступать без флага и гимна
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что условия допуска на международные турниры ущемляют россиян.
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что условия допуска на международные турниры ущемляют россиян.
Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не будет выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
«Готов ли выступать в нейтральном статусе, как теннисисты? Насчет теннисистов я не знаю, но тему нейтрального статуса можно опустить и не поднимать. Еcли ехать, то нормально. Почему наши cпортcмены должны быть ущемлены во вcех направлениях? Вcе приезжают, у них вcе хорошо, они вcе могут cебе позволить, у них не болит душа. В нашем cлучае очень много вопроcов», — сказал Большунов в интервью «Матч ТВ».
Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, победитель чемпионата мира, двукратный обладатель Кубка мира. В этом сезоне 27‑летний лыжник выиграл все личные гонки, на его счету 21 победа подряд.