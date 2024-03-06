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11:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Звездный норвежский горнолыжник будет выступать за Бразилию

Норвежский горнолыжник Лукас Бротен принял решение выступать за Бразилию. Об этом сообщает телеканал TV2.

Источник: AP 2023

23-летний спортсмен официально объявит о своем решении на специальной пресс-конференции, которая состоится в четверг, 7 марта. По информации источника, Бротену нужно будет получить официальное разрешение от Федерации лыжных видов спорта Норвегии, однако она не намерена препятствовать его переходу.

В октябре прошлого года Бротен объявил о завершении карьеры из-за конфликта с федерацией из-за имиджевых прав. Спортсмен был оштрафован за то, что принял участие в рекламной кампании шведского бренда одежды J.Lindeberg. Этот бренд был прямым конкурентом норвежского бренда Helly Hansen, который является одним из главных спонсоров лыжной федерации.

Отмечается, что решение Бротена выступать за Бразилию связано с тем, что его мать является бразильянкой. В будущем он сможет стать первым спортсменом в истории страны, завоевавшим медаль на зимних Олимпийских играх.

Лукас Бротен пять раз побеждал на этапах Кубка мира по горным лыжам. Прошлый сезон он закончил на четвертом месте в общем зачете и стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в слаломе.

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