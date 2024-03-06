Звездный норвежский горнолыжник будет выступать за Бразилию

23-летний спортсмен официально объявит о своем решении на специальной пресс-конференции, которая состоится в четверг, 7 марта. По информации источника, Бротену нужно будет получить официальное разрешение от Федерации лыжных видов спорта Норвегии, однако она не намерена препятствовать его переходу.

В октябре прошлого года Бротен объявил о завершении карьеры из-за конфликта с федерацией из-за имиджевых прав. Спортсмен был оштрафован за то, что принял участие в рекламной кампании шведского бренда одежды J.Lindeberg. Этот бренд был прямым конкурентом норвежского бренда Helly Hansen, который является одним из главных спонсоров лыжной федерации.

Отмечается, что решение Бротена выступать за Бразилию связано с тем, что его мать является бразильянкой. В будущем он сможет стать первым спортсменом в истории страны, завоевавшим медаль на зимних Олимпийских играх.