В ФЛГР не нашли нарушений в работе жюри после массового завала
Исполком Федерации лыжных гонок России не обнаружил нарушений в работе жюри Спартакиады учащихся в Сочи, где произошел массовый завал лыжниц.
Исполком Федерации лыжных гонок России не обнаружил нарушений в работе жюри Спартакиады учащихся в Сочи, где произошел массовый завал лыжниц.
«Исполком ФЛГР поддержал выводы, сделанные комитетом Федерации лыжных гонок России по организации и проведению соревнований по лыжным гонкам, не найдя нарушений в работе жюри соревнования», — говорится в заявлении.
Напомним, масс-старт классическим стилем на 10 км в рамках Спартакиады учащихся в Сочи прошел 8 марта. В результате инцидента 17 юных спортсменок попали в больницу с различными травмами и переломами. Гонка была остановлена.
Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что причин для переноса гонки на Спартакиаде учащихся не было.