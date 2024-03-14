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17:13 (мск), источник: Sportmail.ru

В ФЛГР не нашли нарушений в работе жюри после массового завала

Исполком Федерации лыжных гонок России не обнаружил нарушений в работе жюри Спартакиады учащихся в Сочи, где произошел массовый завал лыжниц.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Исполком ФЛГР поддержал выводы, сделанные комитетом Федерации лыжных гонок России по организации и проведению соревнований по лыжным гонкам, не найдя нарушений в работе жюри соревнования», — говорится в заявлении.

Напомним, масс-старт классическим стилем на 10 км в рамках Спартакиады учащихся в Сочи прошел 8 марта. В результате инцидента 17 юных спортсменок попали в больницу с различными травмами и переломами. Гонка была остановлена.

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что причин для переноса гонки на Спартакиаде учащихся не было.

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В ФЛГР не нашли нарушений в работе жюри после массового завала
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