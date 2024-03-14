В ФЛГР не нашли нарушений в работе жюри после массового завала

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a076cb1f4ec1d164&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240712" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Исполком ФЛГР поддержал выводы, сделанные комитетом Федерации лыжных гонок России по организации и проведению соревнований по лыжным гонкам, не найдя нарушений в работе жюри соревнования», — говорится в заявлении.

Напомним, масс-старт классическим стилем на 10 км в рамках Спартакиады учащихся в Сочи прошел 8 марта. В результате инцидента 17 юных спортсменок попали в больницу с различными травмами и переломами. Гонка была остановлена.