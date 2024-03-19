Большунов прервал серию из 23 личных побед подряд в сезоне

Большунов преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 35,4 секунды и занял девятое место. Победителем стал Ермил Вокуев с результатом 23 минуты 50 секунд. Большунов отстал от него на 45,4 секунды.

Александр Большунов вернулся к тренировкам после болезни за четыре дня до старта чемпионата России. Тем не менее он одержал победу в спринтерском забеге свободным стилем и в скиатлоне, продлив победную серию до 23-х гонок в сезоне. Теперь эта серия прервалась.

«Бесследно болезнь не проходит. Я полностью так и не выздоровел. Когда бежал последний круг, ещё в ухо начало отдавать, в перепонку. Понятно было, что ловить сегодня нечего, нужно было спокойнее доезжать. Посмотрим, как будет самочувствие после этой гонки, а тогда уже решать по командному спринту», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».