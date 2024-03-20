Финский лыжник установил мировой рекорд, пройдя за сутки 475 км

Источник: Соцсети

56-летний финн прошел за сутки дистанцию в 475,88 км. Он на 3,8 километра превзошел результат своего соотечественника Ханса Мяенпяя, показанный в очном противостоянии двух спортсменов в 2018 году.

«Я знал, что погода была благоприятной, и знал свою физическую форму. Отдавал себе отчет в том, что это был мой последний шанс попробовать. Я так нервничал. Мне удалось подтолкнуть себя немного выше, хотя иногда это было сложно. В первую очередь это была умственная битва», — сказал Виртанен.

Суточная гонка началась в понедельник, 18 марта, в 17:30 по местному времени. Виртанен после гонки рассказал, что не принимал твердой пищи более 30 часов и во время прохождения дистанции подпитывался исключительно энергетическими гелями. Средняя скорость финна составила 19,8 км/ч, а на финальном круге он ускорился до 25 км/ч.