Финский лыжник установил мировой рекорд, пройдя за сутки 475 км
Теему Виртанен установил мировой рекорд по дистанции, пройденной на лыжах за 24 часа. Об этом сообщает YLE News.
Теему Виртанен установил мировой рекорд по дистанции, пройденной на лыжах за 24 часа. Об этом сообщает YLE News.
56-летний финн прошел за сутки дистанцию в 475,88 км. Он на 3,8 километра превзошел результат своего соотечественника Ханса Мяенпяя, показанный в очном противостоянии двух спортсменов в 2018 году.
«Я знал, что погода была благоприятной, и знал свою физическую форму. Отдавал себе отчет в том, что это был мой последний шанс попробовать. Я так нервничал. Мне удалось подтолкнуть себя немного выше, хотя иногда это было сложно. В первую очередь это была умственная битва», — сказал Виртанен.
Суточная гонка началась в понедельник, 18 марта, в 17:30 по местному времени. Виртанен после гонки рассказал, что не принимал твердой пищи более 30 часов и во время прохождения дистанции подпитывался исключительно энергетическими гелями. Средняя скорость финна составила 19,8 км/ч, а на финальном круге он ускорился до 25 км/ч.
В женской суточной гонке Сюзанна Илинен прошла 388,78 км, что также является новым мировым рекордом.