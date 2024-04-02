Большунов впервые не попал в финал спринта на этапе Кубка России

«На чемпионате России пробежал с болезнью, а теперь сказывается. Видимо, чуть-чуть перегрузил организм, поэтому даже в прологе на 600 метрах был 60-м, наверное, хотя бежал в полную силу. Ничего не мог сделать, но вроде прошел. Дальше было чуть лучше, но самочувствие не то, с которым можно бороться за победу. Посмотрим, дальше, может, чуть получше будет. Это было бы хорошо. Сегодняшний результат при таком самочувствии — нормально», — сказал Большунов после гонки.