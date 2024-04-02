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15:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Большунов впервые не попал в финал спринта на этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта свободным стилем на финальном этапе Кубка России, который проходит в Кировске (Мурманская область).

Источник: РИА "Новости"

В первом полуфинальном забеге 27-летний лыжник показал третий результат и впервые в сезоне не сумел квалифицироваться в финальный забег. До этого Большунов одержал победы на всех пяти спринтерских гонках, досрочно став победителем спринтерского зачета Кубка России.

Титулованный лыжник связал свою неудачу с не самым лучшим самочувствием.

«На чемпионате России пробежал с болезнью, а теперь сказывается. Видимо, чуть-чуть перегрузил организм, поэтому даже в прологе на 600 метрах был 60-м, наверное, хотя бежал в полную силу. Ничего не мог сделать, но вроде прошел. Дальше было чуть лучше, но самочувствие не то, с которым можно бороться за победу. Посмотрим, дальше, может, чуть получше будет. Это было бы хорошо. Сегодняшний результат при таком самочувствии — нормально», — сказал Большунов после гонки.

Победителем спринтерской гонки стал Сергей Ардашев, представляющий команду Республики Татарстан. В финальном забеге он показал результат 2 минуты 52,94 секунды, на 0,44 секунды опередив своего партнера по команде Ивана Горбунова.

Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 2.52,94;
  2. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — +0,44;
  3. Дмитрий Пузанов (Хабаровский край) — +0,83.

В женской гонке победу одержала олимпийская чемпионка Вероника Степанова, представляющая команду Архангельской области. Она показала результат 3 минуты 15,94 секунды, опередив своих ближайших соперниц более чем на две секунды.

Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

  1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 3.15,4;
  2. Татьяна Сорина (Тюменская область) — +2,28;
  3. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — +2,70.

Заключительный этап Кубка России по лыжным гонкам завершится 7 апреля.

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