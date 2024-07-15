Легендарная итальянская лыжница рассказала о дружбе с Вяльбе

"Со Стефанией Бельмондо мы не виделись довольно давно — как мне кажется, в последний раз это было еще до начала пандемии. К счастью, есть телефон, и мы продолжаем общаться. И мне это приятно. Это касается не только Стефании, в Италии есть спортсменки, с которыми мы раньше соревновались, и мы тоже сохранили хорошие отношения. А кроме итальянок я после того, как ушла из спорта, больше ни с кем из других стран и не общалась.