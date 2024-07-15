Легендарная итальянская лыжница рассказала о дружбе с Вяльбе

«Мы были противниками, а стали друзьями. Мы виделись на протяжении многих лет. Сегодня, из-за ситуации на Украине, все стало сложнее, но мы по-прежнему общаемся со смайликами», — приводит слова Бельмондо Fondo Italia со ссылкой на интервью газете La Stampa.
Позднее Елена Вяльбе отреагировала на слова Бельмондо.
"Со Стефанией Бельмондо мы не виделись довольно давно — как мне кажется, в последний раз это было еще до начала пандемии. К счастью, есть телефон, и мы продолжаем общаться. И мне это приятно. Это касается не только Стефании, в Италии есть спортсменки, с которыми мы раньше соревновались, и мы тоже сохранили хорошие отношения. А кроме итальянок я после того, как ушла из спорта, больше ни с кем из других стран и не общалась.
Например, со спортсменками из Норвегии и Финляндии, с кем я тоже бегала в одно время, таких отношений не было. Возможно, они и существовали бы, если бы у меня хотя бы были номера их телефонов«, — приводит слова Вяльбе “РИА Новости Спорт”.
Бельмондо на Олимпийских играх 1992 года в Альбервилле завоевала золото на дистанции 30 км свободным стилем, опередив главных соперниц Елену Вяльбе и другую российскую спортсменку Любовь Егорову. Также в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк Сити итальянка выиграла гонку на дистанции 15 км, опередив пятикратную олимпийскую чемпионку россиянку Ларису Лазутину.