Фрида Карлссон высказалась о возвращении в спорт Терезе Йохауг
Чемпионка мира по лыжным гонкам шведка Фрида Карлссон отреагировала на возобновление карьеры четырехкратной олимпийской чемпионки Терезе Йохауг.
Чемпионка мира по лыжным гонкам шведка Фрида Карлссон отреагировала на возобновление карьеры четырехкратной олимпийской чемпионки Терезе Йохауг.
Ранее 36-летняя Йохауг заявила, что возвращается в спорт и планирует выступить на чемпионате мира в 2025 году, который пройдет в норвежском Тронхейме. Йохауг отметила, что находится в хорошей форме и мечтает выиграть золото.
«Мы возвращаемся к прежнему формату. Хотя, как мне кажется, уровень конкуренции стал выше, а круг претендентов расширился. Тем не менее ее цели нам прекрасно известны. Будет интересно посмотреть, что из этого получится», — приводит слова Карлссон Langrenn.
Два года назад Йохауг прервала свою карьеру, чтобы стать мамой. В мае 2023 года у нее и ее партнера Нильса Якоба Хоффа родилась дочь.
На Олимпиаде в Пекине 2022 года Терезе Йохауг победила в скиатлоне, 10-километровой классической гонке и гонке на 30 км с общего старта. Также спортсменка была в составе эстафетной сборной Норвегии, завоевавшей золото на Играх в Ванкувере в 2010 году.
24-летняя Фрида Карлссон выиграла золото на чемпионате мира в 2019 году в эстафете 4×5 км, также она завоевала бронзу на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине в этой же дисциплине.