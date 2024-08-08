Фрида Карлссон высказалась о возвращении в спорт Терезе Йохауг

Ранее 36-летняя Йохауг заявила, что возвращается в спорт и планирует выступить на чемпионате мира в 2025 году, который пройдет в норвежском Тронхейме. Йохауг отметила, что находится в хорошей форме и мечтает выиграть золото.

«Мы возвращаемся к прежнему формату. Хотя, как мне кажется, уровень конкуренции стал выше, а круг претендентов расширился. Тем не менее ее цели нам прекрасно известны. Будет интересно посмотреть, что из этого получится», — приводит слова Карлссон Langrenn.

Два года назад Йохауг прервала свою карьеру, чтобы стать мамой. В мае 2023 года у нее и ее партнера Нильса Якоба Хоффа родилась дочь.

На Олимпиаде в Пекине 2022 года Терезе Йохауг победила в скиатлоне, 10-километровой классической гонке и гонке на 30 км с общего старта. Также спортсменка была в составе эстафетной сборной Норвегии, завоевавшей золото на Играх в Ванкувере в 2010 году.

24-летняя Фрида Карлссон выиграла золото на чемпионате мира в 2019 году в эстафете 4×5 км, также она завоевала бронзу на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине в этой же дисциплине.