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Степанова: на месте гребцов послала бы всех и достала наш флаг

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в эфире «Матч ТВ» рассказала, как бы повела себя, если бы выступала на Олимпийских играх в Париже.

Источник: РИА "Новости"

«Если есть большой шанс на победу, то тогда можно рассматривать вероятность выступления, но для того, чтобы заявить всему миру громко, откуда мы. То, что устроили наши гребцы, это не заявка. Я умею устраивать эпатаж и на месте российских гребцов достала бы из‑за пазухи российский флаг и сказала бы: “Идите вы все в задницу с такими условиями”. И со всей этой лапшой, что мы все равны, что мы все семья и мы все дружны.

Сравнивать Пекин и Париж — бред. Да, у меня не было российского гимна, но у нас были равные условия. У нас были все тренеры и специалисты. Дмитрий, ты сам был на награждении нашей олимпийской четверки и на плече был российский флаг, если ты не забыл. Мы были — олимпийцы из России, представляющий Олимпийский комитет России, — сказала Степанова.

На летних Олимпийских играх Париже выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе, среди которых были каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков, занявшие четвертое место в финале каноэ‑двоек на дистанции 500 метров.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Степанова завоевала золото в эстафетной гонке. В возрасте 21 года и 39 дней она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.