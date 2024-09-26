Лыжи и футбол в Норвегии лишатся крупного спонсора после сезона

По информации источника, энергетическая компания Equinor объявила о смене курса в отношении собственной спонсорской стратегии. Соглашения с Норвежской футбольной ассоциацией и Норвежской лыжной ассоциацией закончатся в сезоне-2024/25 и не будут продлены.
— Всегда очень грустно слышать от спонсора, когда он решает отказаться от дальнейшего сотрудничества, независимо от причины, — приводит слова генерального менеджера Норвежской лыжной ассоциации Катрин Инстебё NRK.
— Я думаю, что главное объяснение кроется в том, что они нашли более привлекательные объекты для спонсорства. Было время, когда беговые лыжи были чем-то вроде «Формулы-1», когда Нортуг был на высоте, а Йохауг делала свое дело. Им не хватает харизматичных, знаковых людей на трассах, — приводит слова социолога и специалиста по управлению репутацией Тронда Блиндхейма NRK.
В компании Equinor высказались о прекращении спонсорства.
— Причина заключается в изменении направления спонсорской деятельности, когда мы хотим больше сосредоточиться на науке, технологиях и инженерии. Это тесно связано с нашим стремлением стать ведущей компанией в области энергетического перехода, и теперь мы будем использовать больше ресурсов для поддержки тех, кто ищет лучшие решения, — приводит слова представителя компании Equinor NRK.
В июне стало известно, что банк Sparebank 1 также отказался от спонсорства Норвежской лыжной ассоциации.