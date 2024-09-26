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Лыжи и футбол в Норвегии лишатся крупного спонсора после сезона

Норвежская лыжная ассоциация и Норвежская футбольная ассоциация в следующем году потеряют спонсора энергетическую компанию Equinor, сообщает NRK.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, энергетическая компания Equinor объявила о смене курса в отношении собственной спонсорской стратегии. Соглашения с Норвежской футбольной ассоциацией и Норвежской лыжной ассоциацией закончатся в сезоне-2024/25 и не будут продлены.

— Всегда очень грустно слышать от спонсора, когда он решает отказаться от дальнейшего сотрудничества, независимо от причины, — приводит слова генерального менеджера Норвежской лыжной ассоциации Катрин Инстебё NRK.

— Я думаю, что главное объяснение кроется в том, что они нашли более привлекательные объекты для спонсорства. Было время, когда беговые лыжи были чем-то вроде «Формулы-1», когда Нортуг был на высоте, а Йохауг делала свое дело. Им не хватает харизматичных, знаковых людей на трассах, — приводит слова социолога и специалиста по управлению репутацией Тронда Блиндхейма NRK.

В компании Equinor высказались о прекращении спонсорства.

— Причина заключается в изменении направления спонсорской деятельности, когда мы хотим больше сосредоточиться на науке, технологиях и инженерии. Это тесно связано с нашим стремлением стать ведущей компанией в области энергетического перехода, и теперь мы будем использовать больше ресурсов для поддержки тех, кто ищет лучшие решения, — приводит слова представителя компании Equinor NRK.

В июне стало известно, что банк Sparebank 1 также отказался от спонсорства Норвежской лыжной ассоциации.