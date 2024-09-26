Лыжи и футбол в Норвегии лишатся крупного спонсора после сезона

— Я думаю, что главное объяснение кроется в том, что они нашли более привлекательные объекты для спонсорства. Было время, когда беговые лыжи были чем-то вроде «Формулы-1», когда Нортуг был на высоте, а Йохауг делала свое дело. Им не хватает харизматичных, знаковых людей на трассах, — приводит слова социолога и специалиста по управлению репутацией Тронда Блиндхейма NRK.