Российские лыжники отстранены от участия в Кубке мира-2024/25

27 сентября заседание Международной федерации лыжного спорта (FIS) постановило, что сборная России не выступит на Кубке мира-2024/25.
«Никакого обсуждения не было. Нас только что проинформировали, что отстранение России и Белоруссии продлено, их команд не будет на стартах FIS в этом сезоне», — заявил генеральный менеджер сборной Швеции Ларс Оберг.
«Отстранение российских лыжников на следующий сезон — абсолютно ожидаемое решение. Не вижу перспектив, что нас и на Олимпиаду допустят, даже в нейтральном статусе. По ОИ не FIS принимает решение», — приводит слова Елены Вяльбе Sport24.
Международная федерация лыжного спорта отстранила атлетов из России от международных соревнований весной 2022 года.