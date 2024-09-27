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Российские лыжники отстранены от участия в Кубке мира-2024/25

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на продление отстранения российских лыжников от участия в Кубке мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

27 сентября заседание Международной федерации лыжного спорта (FIS) постановило, что сборная России не выступит на Кубке мира-2024/25.

«Никакого обсуждения не было. Нас только что проинформировали, что отстранение России и Белоруссии продлено, их команд не будет на стартах FIS в этом сезоне», — заявил генеральный менеджер сборной Швеции Ларс Оберг.

«Отстранение российских лыжников на следующий сезон — абсолютно ожидаемое решение. Не вижу перспектив, что нас и на Олимпиаду допустят, даже в нейтральном статусе. По ОИ не FIS принимает решение», — приводит слова Елены Вяльбе Sport24.

Международная федерация лыжного спорта отстранила атлетов из России от международных соревнований весной 2022 года.